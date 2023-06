Rivi- ja kerrostalotonttien haku on käynnissä Tampereella – Tontteja haettavana yhteensä 16

Tontteja on haettavana vapaarahoitteiseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Myös ryhmärakennuttamiseen ja osuuskunta-asumiseen on tonttivalikoimaa.

Tampereen kaupungin rivi- ja kerrostalotonttien haku on alkanut. Tarjolla on kaikkiaan 42 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Hakuaikaa on kesäkuun viimeisen päivän iltapäivään asti. Tonttien saajat ratkaistaan syys-lokakuun aikana.

Tontteja on haettavana kaikkiaan 16 kappaletta Haukiluoman, Kalevan, Linnainmaan, Multisillan, Niemenrannan, Ojalan, Raholan, Ranta-Tampellan ja Vuoreksen kaupunginosista. Haettavana olevat tontit vuokrataan.

Kestävän asumisen ja rakentamisen erityisasiantuntija Kaisu Kammonen kertoo kaupungin tiedotteessa, että Kalevan tontti luovutetaan konseptihaun perusteella. Uudentyyppisen painotuksen tavoitteena on edistää laadukkaiden, arjessa toimivien ja erilaisiin elämäntilanteisiin joustavien asuntojen rakentamista.

Konseptiin kuuluu, että hakijoiden esitykset pisteytetään. Arvioitavana on muun muassa asuntojen valoisuus, koko, muuntojoustavuus ja yhteiskäyttöiset tilat esimerkiksi kuntoiluun tai etätöiden tekemiseen. Tontti varataan parhaat kokonaispisteet saaneelle hakijalle. ”Laatutavoitteiden toteutumista tullaan valvomaan tontinkäyttösuunnitelman yhteydessä”, Kammonen kertoo.

Hiilijalanjälki tarkastelussa

Vuoden alussa voimaan tuli muutos, jonka myötä yhtiömuotoisten kerrostalotonttien rakentamisessa edellytetään nyt vähintään energiatodistusasetuksen mukaista A-luokan energiatehokkuutta.

”Lisäksi uutena edellytyksenä on, että kaikkien tontinsaajien tulee laskea ja raportoida rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki”, kertoo tonttipäällikkö Aira Taura tiedotteessa.

Multisillassa haettavana oleva tontti on kaavassa osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Tontille tulee toteuttaa vapaarahoitteista omistusasumista tai asumisoikeusasuntoja. Raholassa on haettavana tontti valtion tukemaan asuntotuotantoon.

Vuoreksen tonteilla painotetaan puukaupunki-identiteettiin sopivaa rakentamista. Asuntojen julkisivujen ja runkorakenteen tulee olla pääosin puuta.