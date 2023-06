Tampereen korkeakouluissa siirryttiin sähköisiin tutkintotodistuksiin – Näin ne on otettu vastaan opiskelijoiden keskuudessa

Tampereen korkeakouluissa on otettu käyttöön sähköiset tutkintotodistukset, eli paperitodistuksen sijaan opiskelijan sähköpostiin kilahtaa viesti valmistumisen merkiksi. Aamulehti kysyi Tampereen yliopistolta ja ammattikorkeakoululta, miten uudistus on otettu vastaan.

Aamulehti

Tampereen ammattikorkeakoulu otti sähköiset tutkintotodistukset käyttöön viime vuoden tammikuussa, ja yliopistossa todistukset muuttuivat sähköisiksi helmikuun alussa. Kesäkuun alkuun mennessä sähköisiä tutkintotodistuksia on Tampereen yliopistosta annettu yli 1 900 tutkinnosta. Mukana on sekä alempia että ylempiä korkeakoulututkintoja.

”Kyllä tämä on paljon keskustelua herättänyt, mutta kyllä sähköisen tutkintotodistuksen edut on koettu positiivisiksi,” Hanna-Leena Lyhdeniemi Tampereen yliopiston opintotoimistosta kertoo.

Tampereen yliopiston mukaan sähköinen tutkintotodistus lisää todistuksen luotettavuutta, koska sen väärentäminen on haastavampaa. Tutkintotodistus on helposti varmennettavissa Digi- ja väestötietoviraston varmennepalvelussa. Valmistuvalla on mahdollisuus pyytää itselleen myös tulostettu kopio tutkintotodistuksestaan.

”Noin puolet on sen siinä kohtaa pyytänyt, mutta siinä on nyt käynyt niin, että läheskään puolet ei ole sitä siinä kohtaa hakenut.”

Sähköiseen todistukseen siirtymistä perustellaan myös opiskelijoiden työnhaun helpottumisella, sillä tutkintotodistus on helppo liittää sähköisiin työhakupalveluihin.

Lyhdeniemi kertoo, että valmistumista hakiessaan opiskelija voi pyytää yliopistoa tulostamaan kopion tutkintotodistuksestaan. Kopio ei vastaa virallista todistusta. Lyhdeniemen mukaan kaikki sähköiset todistukset myös arkistoidaan ja valmistuneella on koska tahansa mahdollisuus pyytää tulostettu kopio myös jälkikäteen.

Lyhdeniemi kertoo, että siirtyminen sähköisiin todistuksiin sujui hyvin. Kokemuksia siirtymisestä on saatu myös muilta yliopistoilta.

”Myös siirtymisajankohta helmikuun alussa oli onnistunut. Se ei osunut kiireisimpään valmistumissykliin,” Lyhdeniemi summaa.

Tampereen yliopistossa vietetään valmistuneiden juhlaa tämän viikon perjantaina Hervannan kampuksella sekä lauantaina keskustakampuksella.

Tamkissa sujunut hyvin

Tamkin koulutuksen ja oppimisen sekä kansainvälistymisen palvelujen vastaavan päällikön Tarja Kalliomäki-Linnaksen mukaan siirtymä sähköisten tutkintotodistusten käyttöön on sujunut todella hyvin, ja se on helpottanut monia prosesseja.

”Nyt todistuksen voi lähettää sähköpostitse tai liittää sen sähköisiin hakemuksiin. Se on näppärää, koska vastaanottaja voi tehdä aitouden varmistamisen silloin pariakin eri kautta eli Digi- ja väestötietoviraston palvelun tai Tamkin verkkosivujen kautta.”

Kalliomäki-Linnaksen mukaan sähköisten todistusten etu on juuri se, että ne voivat ehkäistä väärennöksiä, koska aitous voidaan tarkistaa digitaalisesti. Osa opiskelijoista haluaa kuitenkin edelleen tilata oikeaksi todistetun paperitodistuskopion.

Kun sähköinen todistus otettiin käyttöön, opiskelijat saivat valmistuessaan myös paperikopion todistuksestaan. Kyseessä ei kuitenkaan ollut virallinen todistus.

”Minusta tuntuu, että oli hienompaa saada Tunin violetti kansio kuin kopio. Luovuimme tästä käytännöstä viime syksynä, ja sen perään ei ole juurikaan kyselty.”

Kalliomäki-Linnaksen mukaan valmistujaisjuhlissa on kuitenkin edelleen tarjolla halukkaille kansioita esimerkiksi valmistumiskuvan ottamista varten.

Ei tunnu juhlalliselta

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan eli Tamkon puheenjohtaja Linda Valleniuksen mielestä siirtymä sähköisiin todistuksiin on mennyt hyvin myös opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna.

”Vaikeinta tässä on tämä siirtymävaihe. Moni kokee sen sillä tavalla, että kun todistus tulee pdf-liitteenä sähköpostiin, valmistuminen ei tunnu niin juhlalliselta. Uskon, että tämä helpottaa, kun siirtymävaiheesta on päästy, ja tulee uudet opiskelijat, jotka alusta lähtien tietävät todistuksen tulevan sähköisenä.”