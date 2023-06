Tampereen Hyhkyssä ajettiin niitty matalaksi lintujen pesimärauhasta huolimatta, leikkuri jätti mahdollisesti jälkeensä lintujen ruumiita –Silminnäkijä:”Olimme aivan kauhuissamme”

Lintujen pesimärauha on voimassa heinäkuun loppuun saakka, mutta Tampereen Hyhkyssä ajettiin niitty matalaksi tästä huolimatta. Käyttöniityillä niittotöitä tehdään jo lintujen pesimäaikaan, mutta pesät tulee kiertää kaukaa. Aamulehti selvitti, että aluetta ei oltu kuitenkaan tarkistettu pesien varalta ennen niittotyön aloittamista.

Aamulehti

Lintujen pesintärauha alkoi Pirkanmaalla 10.3., ja se kestää heinäkuun loppuun saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien lintujen pesät ovat suojeltuja, ja niitä ei saa häiritä tai vahingoittaa. Tampereen Hyhkyssä sijaitsevassa Pättiniemen puiston niityllä on kuitenkin aloitettu niittotyöt.

Tampereen Infra Oy:n keskustan ja Lentävänniemen alueen viherkunnossapidon työmaapäällikkö Julia Isolahden mukaan Pättiniemen puiston niitty on käyttöniitty, jonka niittotyöt tehdään kolmesti vuodessa: kesä-, heinä- ja elokuussa.

”Teemme viherpalveluohjelman ohjekortiston mukaan, ja se on yhdyskuntalautakunnan hyväksymä.”

EU:n lintudirektiivi EU:n lintudirektiivin mukaan käyttöniittyjen ensimmäinen niitto tehdään lintujen pesimäaikaan. Pesimäajan niittotöissä täytyy kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota maapesintäisten lintujen pesiin ja niittotekniikkaan. Lintujen pesät tulee merkitä, säästää ja välttää niittoa niiden läheisyydessä. Sellaisilla alueilla, joilla esiintyy maapesintäisiä lintuja säännöllisesti, tulisi niittäminen tehdä vasta elokuussa.

Onko jokin tietty syy sille, minkä takia niittotyöt tehdään juuri näinä kuukausina?

”Alueet on hoitoluokiteltu eli alueilla on eri määritelmät, miten niitä hoidetaan. Käyttöniityt on tarkoitettu nimenomaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön, joten niissä on matalaa niittylajistoa.”

Nyt on kuitenkin lintujen pesimärauha eli riippumatta siitä, mikä paikka ja käyttötarkoitus on kyseessä, lintujen pesiä ei saa häiritä. Oliko tarkistettu, onko alueella lintujen pesiä?

”Työ tehdään niin, että kiinnitetään erityistä huomiota, mikäli alueella on lintujen pesiä. Voimme toki vielä käydä tarkastamassa, onko kohteessa pesiä.”

Jos ensimmäinen niitto on jo tehty, niin eikö ole liian myöhäistä?

”Sen kannalta on myöhäistä tarkistaa, onko siellä enää mitään. Voihan siellä edelleen toki olla.”

Pättiniemen puiston niittyheinä vedettiin kauttaaltaan matalaksi.

Onko pesimäaikaa huomioitu alueiden hoitosuunnitelmissa ollenkaan?

”Pesimäaikahan kestää heinäkuulle saakka. En osaa sanoa, onko tässä suunnitelmassa huomioitu sitä, mutta ei täällä ainakaan lue siitä. Hyhkyssä on joka vuosi juhannusjuhlat, joten niitty on joka vuosi leikattu kesäkuussa. Ja kuten aiemmin on mainittu, meitä ohjaavat alueiden kunnossapitoluokitukset, ohjekortit ja työohjeet, joita noudatamme.”

Näkisitkö, että hoitosuunnitelmaan tehtäisiin muutos, jossa pesimäaika otetaan huomioon?

”Se pitäisi mennä kaupungin kautta. Alueiden hoitoluokkia pystyy kyllä muuttamaan.”

Alueen asukkaat huolissaan

Mirja Anttila oli koiransa kanssa ulkoilemassa, kun huomasi leikkurin menevän niityn laitaa, jonka vieressä hän itse asuu.

”Näin siinä jo meidän pihasta yhden henkilön, jonka kanssa me olimme sitten aivan kauhuissamme”, hän sanoo.

Mirja Anttila kertoo nähneensä lokkien ja varisten olevan mahdollisten linnun raatojen kimpussa sen jälkeen, kun leikkuri oli kiertänyt niityn. Anttila ei kuitenkaan nähnyt lähietäisyydeltä, oliko kyseessä juuri linnun raadot vai joidenkin muiden eläinten raatoja.

Anttila kertoo kävelleensä alueella, jota pitkin leikkuri oli mennyt, ja havainnut lokkien sekä varisten nappaavan mukaansa mahdollisia jäänteitä lintujen ruumiinosista.

Niityn leikkaaminen on puhututtanut alueella asuvia, ja Anttila kertoo keskustelleensa asiasta naapureidensa kanssa.

”Naapurini oli aivan raivon partaalla, ja kyllä aika moni ihminen on tästä varmaan mielensä pahoittanut. Ei ole kauan aikaa siitä, kun Helsingin Malmilla oli samanlainen tapaus, josta tuli iso haloo. Eikö mitään opittu siitäkään asiasta?” Anttila ihmettelee.