Tampereen Kauppahalliin avautuu uusi ravintola – yrityksen yhteydessä toimii myös herkkupuoti

Tampereen Kauppahallissa aloittaa uusi ravintola The Heart of Spain heinäkuussa.

Aamulehti

Tampereen Kauppahalliin avautuu uusi ravintola The Heart of Spain heinäkuussa. Ravintolan yrittäjä Hernán Martín González kertoo, ravintolan yhteydessä toimii myös pieni herkkupuoti, jossa myydään espanjalaisia elintarvikkeita kuten oliiviöljyä, käsin leikattua iberialaista kinkkua ja muita leikkeleitä, juustoja sekä erilaisia säilykkeitä. Samoja tuotteita käytetään myös ravintolan puolella tapas-annosten lisäksi.

Martín Gonzálezin mukaan liikeidea on syntynyt yhteistyössä Espanjan Kastilian ja Leonin aluehallinnon kanssa. Martín González kertoo, että hallinnolla on oma laatutakuunsa paikallisille tuotteille, joita hän tulee myymään Tampereen kauppahallissa.

Laatutakuun nimi on espanjaksi “Tierra Sabor” mutta kansainvälisesti se tunnetaan nimellä Heart of Spain, josta ravintola on myös saanut nimensä. Martín González aikoo hakea ravintolaan myös anniskeluoikeuksia, koska haluaa tarjoilla espanjalaisia viinejä.

Martín González on työskennellyt ravintoloissa ja hotelleissa yli kaksikymmentä vuotta, mutta haluaa nyt kokeilla siipiään yrittäjänä. Hänen mielestään Tampereelta puuttuu autenttinen espanjalainen tapasbaari, minkä takia hän halusi tuoda oman ravintolakonseptinsa juuri tänne.

”Tämä on kokonaan uusi kokemus, ja teen parhaani nyt joka päivä. Yritän ensin saada paikan toimimaan tapasbaarina ja herkkupuotina sekä samalla kehitellä ravintolan ruokatarjontaa eteenpäin”, hän kertoo.