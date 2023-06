Tammelan Alko muuttaa stadionille ja Puutarhakadun myymälä sulkee ovensa

Asiakasvirrat ovat koronan myötä siirtyneet keskustasta lähiöiden Alkoihin.

Tammelassa Kullervonkadulla sijaitseva Alko muuttaa uusiin tiloihin Tammelan Stadionin palvelukeskittymään. Muutto tapahtuu tämän vuoden loppupuolella.

”Olemme olleet Kullervonkadulla pitkään ja tilat ovat muuttuneet vuosien varrella moneen kertaan. Toiminnallisesti se on huono myymälä. Siellä on valtavasti taustatiloja eli erilaisia varasto- ja toimisto- ja pukuhuonetiloja. Se suhde on vähän väärä tähän päivään, kun asiakastilojen pitäisi olla isompia”, Alkon palvelujohtaja Kimmo Mäkelä avaa.

Uudessa liiketilassa tilaa on reilut sata neliötä vähemmän kuin Kullervonkadulla, mutta itse myymälän puoli pienenee vain kahdellakymmenellä neliöllä.

”Olemme päässeet itse vaikuttamaan uusien tilojen muotoon ja kokoon. Saamme sellaiset tilat, jotka ovat meille tällä hetkellä ja tulevaisuudessa hyvät. ”

Kuollut kulma

Alko sulkee keskustassa Puutarhakadun myymälänsä alkuvuodesta 2024. Mäkelän mukaan Kuninkaankulman kauppakeskuksessa sijaitsevan myymälän kohtaloa on mietitty pitkään.

“Asiakasvirrat Tampereen ydinkeskustassa ovat siirtyneet koronapandemian myötä lähiöiden suuntaan. Tämä on luonut uudenlaisia asiakastarpeita myymälöiden sijaintia ajatellen”, kertoo palvelujohtaja Mäkelä.

Mäkelä toteaa, että myymäläverkoston kehittämisessä huomioidaan verkoston kattavuus, alueen väestöpohja, kehitysnäkymät, taloudellinen kannattavuus sekä vastuullisuus.

Alle 300 metrin päässä Puutarhakadun liikkeestä sijaitseva Sokoksen Alko sekä vuonna 2018 avattu Ratinan Alko vetävät asiakkaita keskusta-alueella. Myös Stockmannilla toimii Alkon myymälä. Mäkelän mukaan Kuninkaankulman Alko on sen sijaan jäänyt keskustassa ikään kuin kuolleeseen kulmaan.

Kuninkaankulman Alkon työntekijät työllistyvät muihin keskustan myymälöihin.

”Sama tiimi on vetänyt Ratinan ja Sokoksen myymälöitä. Sinne työntekijät sijoittuvat. Asiakkaat kuitenkin siirtyvät nyt näihin myymälöihin.”

Viime vuonna Alko avasi seitsemän myymälää eri puolille Suomea ja sulki kaksi myymälää. Viimeksi uusi myymälä avattiin Tampereella Tesomalle vuonna 2019.