Näkyvälle paikalle, suurien vaahterapuiden alle rakentuva terassikokonaisuus herättää ihastusta Tampereen keskustassa

Tampereen keskusta-alueelle avautuu kesäkaudelle uusi terassi. Satakunnankadun ja Aleksanterinkadun kulmaan, suurien vaahterapuiden alle avautuva terassi on osa Olympiakorttelia, johon myös vastapäätä sijaitseva ravintola Muusa kuuluu.

Yrittäjä Mikko Lahtonen kertoo, että terassi on jatkumoa Olympiakorttelille.

Näkyvälle paikalle nouseva terassi ei ole jäänyt kaupunkilaisilta huomaamatta. Lahtonen kertoo, että ohikulkijoilta on tullut todella paljon kysymyksiä ja terassi sekä sen sijainti ovat saaneet hänen mukaansa positiivisen vastaanoton jo ennen valmistumistaan.

Terassin rakentaminen alkoi muutama viikko sitten. Avajaisia vietetään tulevana perjantaina, jos sää sallii.

”Viimeistelytöitä on jonkin verran. Paikalta puuttuvat kaiteet, valaistus sekä kalusteet. Terassi pitää myös öljytä ennen käyttöönottoa”, Lahtonen luettelee, mutta pitää aikataulua realistisena.

Satakunnankadun ja Aleksanterinkadun kulman ilme muuttuu uuden terassialueen myötä. Olympian Puumaja-niminen terassi avautuu juuri kesäkauden alkuun.

Nimi puuttuu

Lahtonen kertoo, että seurusteluterassilla on 150 asiakaspaikkaa. Se miltä, alue tulee lopulta näyttämään, päätetään tulevina päivinä.

Vaikka terassin lopullinen ulkoasu on vielä osittain avoinna, Lahtonen lupaa, että ilmeessä tullaan näkemään vähintäänkin jotain tuttua.

”Sanotaan näin, että siitä tulee Oympia-korttelin näköinen”.

Nimi on kuitenkin valmiina. Lehtonen kertoo, että koska terassi on isojen puiden alla, nimi on myös sen mukainen: Olympian Puumaja.