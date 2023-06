Tuhannet nuoret juhlivat koulujen päättymistä tänään perinteisessä paikassa – Ammattilainen kertoo valitettavasta tilanteesta, joka tulee vastaan vuosittain

Vaikka sää on kolea, tuhannet nuoret saapuvat tänään lauantaina juhlimaan koulujen päättäjäisiä Rosendahlin rantaan Tampereen Pyynikille. Nuorten juhlintaa turvaa useat kymmenet ammattilaiset ja vapaaehtoiset.

Tampereen Rosendahlin rannassa on juhlittu koulujen päättymistä vuosikymmenien ajan. Lauantaina paikalle arvioidaan saapuvan tuhansia nuoria.

Aamulehti

Koulujen päättäjäisiä juhlitaan tänään koleasta säästä huolimatta sankoin joukoin Rosendahlin rannassa Tampereen Pyynikillä. Nuorten, arviolta 13–17-vuotiaiden juhlintaa perinteisessä paikassa ovat turvaamassa noin 70 ammattilaista ja vapaaehtoista.

Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden työntekijöiden kanssa paikalla on nuorisotyöntekijöitä myös naapurikunnista. Lisäksi paikalla päivystää esimerkiksi poliisi ja pelastuslaitos sekä sosiaalipäivystys ja SPR.

Tampereen kaupungin vs. nuorisopalvelujohtaja Tiina-Liisa Vehkalahti kertoo, että vaikka paikalla on paljon aikuisia, myös huoltajien tulee olla valppaina ja hereillä siitä, missä ja kenen kanssa nuori illan aikana liikkuu. Vehkalahti sanoo, että tämä on se ilta, jolloin aikuisen tulee pitää puhelin lähellä ja vastata tuntemattomasta numerosta tulevaan soittoon.

Vehkalahti sanoo, että valtaosa Rosendahlin rannassa juhlivista nuorista viettää iltaa maltillisesti, mutta ylilyöntejä valitettavasti sattuu joka vuosi, sillä koulujen päättäjäiset ovat tyypillisesti ajankohta, jolloin moni nuori kokeilee päihteitä ensimmäistä kertaa. Nuori voi illan aikana kohdata myös muita kriisitilanteita.

Vehkalahti kertoo, että monet vanhemmat ovat lapsiinsa yhteydessä monta kertaa illassa jotta he voivat varmistaa lapsen olevan turvassa. Osa myös hakee lapsensa paikalta kotiin.

”Vuosittain tulee valitettavasti vastaan myös useita tapauksia, ettei perheestä tai koko suvusta löydy henkilöä, joka voisi tulla lapsen hakemaan. Se on jopa hyvin hämmentävää, kuinka usein näin käy, että aikuiset on omissa juhlissa, eikä lasta voida hakea.”

Ylioppilaita ei näy

Rosendahlin ranta ei ole ainoastaan tamperelaisten nuorten paikka juhlistaa koulujen päättäjäisiä. Vehkalahti sanoo, että paikalle tullaan ympäri seutukuntaa. Suurin osa juhlijoista on alaikäisiä. Vehkalahti sanoo, että esimerkiksi ylioppilaita ja ammattiin valmistuneita ei juurikaan näy.

”Joitakin yksittäisiä valkolakkeja saattaa käydä kääntymässä paikalla. Kun he huomaavat, ettei muita ole, matka jatkuu keskustaan”, Vehkalahti kerto.

Vehkalahti sanoo, että sää yleensä hillitsee juhlijoiden määrää. Näin on myös todennäköisesti tänä vuonna, kun lämpötila pysyttelee tiukasti viidentoista lämpöasteen alapuolella ja paikalliset kuurosateet kastelevat ulkona liikkuvia.

”Aina on kuitenkin paljon niitä, joiden on pakko päästä paikalle ja myös tänään rantaan saapuu tuhansia nuoria, vaikka sää ei kovin kesäinen ole”, Vehkalahti sanoo.

Tukea annetaan tarvittaessa

Ammattilaiset ja vapaaehtoiset kokevat olevansa tervetulleita nuorten pariin. Vehkalahti sanoo, että moni nuorista tulee suoraan kiittämään, että he ovat jalkautuneet alueelle.

”Osa nuorista haluaa jutella ja kysellä kuulumia tai esimerkiksi tiedustella sitä, kuinka meidän iltamme on sujunut. Se on todella mukavaa, että he ottavat kontaktia meihin.”

Vehkalahti sanoo, etteivät aikuiset ole paikalla rajoittamassa juhlintaa. Paikalla ollaan, jotta apua tarvitsevia on mahdollista auttaa esimerkiksi tarjoamalla keskusteluapua tai jotakin syötävää ja juotavaa, jos kunto sitä vaatii.