Korkealta Tipotien seinästä putosi lasielementti pirstaleiksi maahan – Syytä selvitetään

Tampereen Tilapalveluiden toimitusjohtajan Petri Mölsän mukaan mikään ei viittaa rakenteelliseen ongelmaan. ”Epäily on, että jokin ulkopuolinen voima on sen aiheuttanut.”

Tampereen Tipotien terveysaseman seinästä on irronnut lasielementti, joka on särkynyt pirstaleiksi maahan. Suorakaiteen muotoinen yksittäinen elementti on ollut korkealla seinässä lähellä kattoa Näsijärven puolella rakennusta.

Asiasta Aamulehteen yhteyttä ottanut lukija arvioi, että puuttuva noin parimetrinen pala on pudonnut noin kymmenen metrin korkeudesta ja aiheuttanut näin selvän vaaratilanteen. Välikköön johtavassa ulko-ovessa on nyt lappu, jossa lukee ”Kulku turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty”. Ulkoseinä pudonneen lasielementin kohdalla on aidattu puomilla.

Lasinen seinäelementti putosi säpäleiksi maahan arviolta kymmenen metrin korkeudesta.

Pudonneen lasielementin kohdalla kulku ulos on toistaiseksi estetty turvallisuussyistä.

Tipotien terveysasema valmistui vuonna 2013. Se voitti samana vuonna hyvän rakentamisen palkinnon. Kuitenkin jo vuonna 2016 rakennuksen seinärakenteissa havaittiin sadeveden aiheuttama kosteusongelma, joka korjattiin.

Alkavatko Tipotien seinät hajota vai mistä on kyse, Tampereen Tilapalveluiden toimitusjohtaja Petri Mölsä?

”Elementin putoaminen on tapahtunut jo 11. toukokuuta, ja pidän sitä tapaturmana. Lasin putoaminen huomattiin saman tien ja videokamera tallensi sen hetken minuutilleen. Yksittäinen lasielementti on hajonnut pieniksi palasiksi ja epäily on, että jokin ulkopuolinen voima on sen aiheuttanut. Ei ole tietoa, mikä oli syynä, mutta ilkivaltaakaan ei voida sulkea pois. Ihan helpostihan se lasi ei hajoa, joten siihen on täytynyt aika lujaa osua.”

Miten varmistetaan, ettei tämä toistu?

”Tilaus korjauksesta on tehty. Samalla tarkastetaan muut elementit siellä. Tällä hetkellä emme usko, että muissa elementeissä olisi mitään vikaa, mutta tarkastus sen sitten näyttää. Kulku on estetty, koska hajonneessa elementissä on edelleen kiinni lämpökäsiteltyjä elementin osia. Vain elementin ulkolasi on hajonnut, sisälasi on ehjä. Kyse on kaksiosaisesta elementistä, jonka lasien välissä on ilmaa.”

Jos kyseessä on rakenteellinen ongelma, eikö ole olemassa riski, että laseja putoilee ihmisten niskaan?

”Sellaista epäilyä ei tällä hetkellä ole. En usko rakenteelliseen ongelmaan, mutta asia tarkastetaan.”

Mikä tällaisten lasielementtien käyttöikä on?

”Kymmeniä vuosia. Väsymisestä ei ole kyse.”

Koska seinä saadaan kuntoon?

”Lasissa on painettu kuvio, mikä tekee korjauksen vaikeaksi. Kuvio täytyy toistaa uuteen elementtiin, joten sen valmistus vie aikaa. Suomalainen toimittaja tulee tekemään korjauksen ja tarkastuksen mahdollisimman nopeasti, mutta kyllä siinä jokunen viikko vielä menee.”