Coxassa kilisteltiin leikkausosaston laajennukselle perjantaina. Kuuden miljoonan euron laajennus mahdollistaa potilasmäärän merkittävän kasvattamisen.

Coxan leikkausosaston sairaanhoitaja Juha Markkinen toimi laajennuksen projektivastaavana leikkausosaston puolesta. Tekonivelsairaalan laajennuksen hintalappu on noin kuusi miljoonaa euroa.

Aamulehti

Tekonivelsairaala Coxan uusissa leikkaussaleissa Tampereella leikataan potilaita jo juhannuksen jälkeen. Kuuden miljoonan euron remontissa Coxa saa kahden uuden leikkaussalin lisäksi uusia tiloja sekä leikkausta edeltäviin vaiheisiin että jälkihoitoon. Coxassa otetaan käyttöön noin 1 200 neliömetrin laajennuksen myötä myös kuvantamistila, päiväkirurginen yksikkö sekä henkilöstötiloja.

Uudet leikkaussalit ovat hämmentävän kokoisia. 63 neliötä täynnä tekniikkaa. Kaiken keskiössä olevan leikkauspöydän ympärillä on näyttöjä, valaisimia ja vaakasuuntaisia muokattavia tekniikkapalkkeja, joissa kulkee niin sähköä kuin kaasua.

Anestesiahoitotyön asiantuntijahoitajat Elina Naski (vas.) ja Titta Lehtokallio toisessa uusista leikkaussaleista. Kaikki on viimeistä huutoa.

Leikkauksessa tarvittavia tarvikkeita saadaan annettua leikkaussaliin operaation aikanakin seinän takaa läpiantokaappien kautta. Leikkauspöydän päällä olevista suurista näytöistä ortopedit näkevät leikkauksen aikana potilaan röntgenkuvat ja oman suunnitelmansa.

Kun leikkausosaston sairaanhoitajalta Juha Markkiselta kysyy, mikä saleissa on uutta tekniikkaa entisiin saleihin verrattuna, vastaus on lyhyt: ”Käytännössä kaikki.” Markkinen on toiminut laajennuksen projektivastaavana leikkausosaston puolesta.

Salien välillä on ikkunat, joten operaatiossa mukana olevat näkevät heti, jos viereisessä salissa on tarvetta nopealle avulle. Markkisen mukaan leikkaussalissa työskentelee keskimäärin kuusi henkilöä: neljä hoitajaa, ortopedi tai kaksi ja anestesialääkäri vaihtelevasti.

Coxan toimitusjohtaja Kristiina Michelsson induktiotilassa, jossa potilas valmistellaan leikkaukseen.

Mikä? Tekonivelsairaala Coxa Tampereella Kaupissa sijaitseva Coxa on ainoa tekonivel­leikkauksiin erikoistunut sairaala Suomessa. Sairaalassa potilaille asennetaan tekoniveliä lonkkiin, polviin, olkapäihin, kyynärpäihin ja nilkkoihin. Vuonna 2022 sairaalassa tehtiin 6 448 leikkausta. Kesällä otetaan käyttöön kaksi uutta leikkaussalia. Sen jälkeen leikkauksia voidaan tehdä yli 8 000 vuodessa. Ensimmäiset leikkaukset Coxassa tehtiin syyskuussa 2002. Suurin osa potilaista tulee Pirkanmaalta. Coxassa on noin 380 työntekijää. Heistä 60 aloitti viime vuonna. Coxassa tehdään paljon myös lääketieteellistä tutkimusta. Sairaala on Suomen suurin tekonivelalan tutkimusyksikkö. Yhtiömuodoltaan Coxa on julkisomisteinen osakeyhtiö. Sairaalan kolme suurinta omistajaa ovat Pirkanmaan hyvinvointialue (62,3 %), Päijät-Hämeen hyvinvointialue (13 %) ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue (10,5 %). Vuoden 2022 liikevaihto oli lähes 62 miljoonaa euroa ja tulos 8,7 miljoonaa euroa. Liikevoitosta maksetaan osinkoina omistajille 70 prosenttia.

Kuva otetaan heti

Kaikki potilaat kuvataan heti leikkauksen jälkeen leikkaussalin viereisessä lyijyeristetyssä röntgentilassa. Kuvat siirtyvät heti digitaaliseen arkistoon.

Jos kaikki ei kuvien mukaan olekaan mennyt niin kuin suunniteltiin, potilas siirretään takaisin leikkaussaliin ja toimenpidettä jatketaan. Tällainen tilanne on hyvin harvinainen, Coxassa näin käy vain kerran tai kaksi vuodessa. Markkisen mukaan on ilman muuta parempi, että leikkaussaliin palataan heti eikä viikon päästä.

”Silloin puhutaan jo komplikaatioriskeistä, mitkä eivät ole suotavia. Tämä on erinomainen systeemi potilaan ja turvallisen hoidon kannalta.”

Markkisen mukaan hyvin harvoissa kaupungeissa otetaan röntgenkuva välittömästi leikkauksen jälkeen. ”Kuva on palaute leikkauksen onnistumisesta.”

Uusi kuvantamishuone on leikkaussalien vieressä.

Päiväkirurgia kasvaa

Coxassa aloitettiin päiväkirurgiset toimenpiteet noin vuosi sitten. Potilas tulee sairaalaan aamulla ja kotiutuu päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen jo illalla. Tähän mennessä päiväkirurgisia potilaita on leikattu noin sata, mutta määrä kasvaa nyt uuden päiväkirurgisen yksikön myötä. Tavoitteena on kasvattaa päiväkirurgisten toimenpiteiden osuus noin 10 prosenttiin. Tähän saakka päiväkirurgiset potilaat on leikattu muiden potilaiden seassa.

”Jotain kehityksestä kertoo se, että jos 1990-luvun lopulla olisi mennyt sanomaan, että tälläkin alalla nähdään päiväkirurgisia potilaita, niin olisi saanut johdolta kirjallisen varoituksen tällaisesta vitsistä”, Markkinen sanoo.

Syksyllä avattavassa päiväkirurgiaa varten suunnitellussa yksikössä voidaan tehdä niin olka-, polvi- kuin lonkkaleikkauksiakin. Kotona on oltava tukihenkilö seuraavan vuorokauden ajan varmistamassa, että kaikki on kunnossa.

Coxan kehittämispäällikkö Marjo Uusitalo uudella päiväkirurgisella osastolla.

Leikkaussalissa työskentelee yhtä aikaa keskimäärin kuusi ammattilaista.

Laajennus tuo Coxaan noin 20 lisätyöpaikkaa. Rekrytoinnit on aloitettu jo viime vuoden puolella, että uusi henkilökunta ehtii saada hyvän perehdytyksen.

Täydellä yhdeksän leikkaussalin tehollaan Coxa aloittaa kesän supistamisten jälkeen elokuun loppupuolella. Päiväkirurginen osasto aloittaa syyskuun alussa.