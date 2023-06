Nekalan koulun ja lastentalon tonteille Tampereella halutaan myös asuntoja – Ajatuksena rakentaa uutta vanhan lomaan

Tekeillä oleva asemakaavamuutos säilyttää rakennukset. Uutta asumista tulee nykyisen asutuksen lomaan.

Nekalan koulu on valmistunut 1931 ja laajennusosa 1951. Koulun ympäristö on vehreää pientaloaluetta. Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistettu rakennus on tarkoitus suojella ja korjata kulttuuritiloiksi. Koulurakennus kuvattuna vuonna 2018, jolloin sen käytöstä luovuttiin.

Aamulehti

Nekalan entisen koulun ja lastentalon seuraksi suunnitellaan asuntoja Tampereella. Tekeillä oleva asemakaavamuutos säilyttää koulun ja lastentalon rakennukset. Kaupungin tavoitteena on kehittää alueita niin, että uutta asumista tulee nykyisen asutuksen lomaan. Käytöstä poistettuun koulurakennukseen on suunniteltu kulttuuritiloja. Arvokas kulttuuriympäristö otetaan suunnitelmissa huomioon.

Nekalan koulu

Nekalan koulu sijaitsee kaupungin omistamalla tontilla Lounaantie 2:ssa Viinikka–Nekalan pientaloalueella, joka on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Nekalan koulu on erikseen mainittu yhtenä alueen arvokkaista ja harvoista julkisista rakennuksista. Koulun alkuperäinen, Bertel Strömmerin suunnittelema nelikerroksinen osa on vuodelta 1931 ja laajennusosa vuodelta 1951. Koulurakennuksessa on toiminut myös kirjasto ja hammashoitola. Koulun piha-alue on edelleen ulkoliikuntaharrastuskäytössä.

Sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2018 käytöstä poistettu rakennus on tarkoitus suojella ja korjata kattavasti uuteen käyttötarkoitukseensa. Asemakaavaluonnoksessa huomioidaan koulun muuttaminen kulttuurikäyttöön ja mahdollistetaan tontin jakaminen täydennysrakentamista varten.

Nekalan koulun alkuperäinen, Bertel Strömmerin suunnittelema nelikerroksinen osa on vuodelta 1931.

Kulttuuritalon pihalla nykyiset skeittipaikat ja temppupyörille varatut alueet säilytetään. Lisäksi pihalla on avointa sorapintaista aluetta, joka on käytettävissä monenlaisiin toimintoihin. Korttelia täydennetään asumisella. Koulun nykyisen kerrosalan 5 900 neliömetrin lisäksi 3 490 kerrosneliömetriä varataan uudisrakennuksille. Pientalo- ja kerrostalotonteilla pyritään jatkamaan Nekalan historiallista ja vehreää kaupunkiympäristöä. Täydennysrakentamisesta noin 80 prosenttia on kerrostaloilla ja 20 prosenttia pientalotonteilla. Puustoa säilytetään runsaasti.

Lastentalo

Vuonna 1951 valmistunut Nekalan lastentalo sijaitsee kaupungin omistamalla tontilla Jokipohjantie 13:ssa. Rakennus koostuu kaksikerroksisesta päiväkotiosasta ja kolmikerroksisesta asuntolaosasta. Rakennuksessa toiminut päiväkoti siirtyi uusiin tiloihin vuonna 2020. Kaavan yhtenä tavoitteena on lastentalon suojelu asemakaavalla.

Asemakaavaluonnoksessa lastentalon rakennus säilytetään ja muutetaan asuinkäyttöön ullakkoa myöden. Lisäksi korttelia täydennetään uudella nelikerroksisella kerrostalolla sekä kaksikerroksisilla pientaloilla. Kaavan myötä kortteliin voi tulla noin 60 uutta asuntoa. Autopaikat on osoitettu kahdelle parkkialueelle. Korttelissa säilytetään puita ja istutetaan uusia.

Alueiden asemakaavamuutosten valmisteluaineisto ja kaavaluonnokset ovat nähtävillä 1.– 22.6.2023. Kaavaehdotukset tulevat yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn ja sen jälkeen vielä uudelleen nähtäville ennen hyväksymistä.