Tohlopinrannan kaukolämpötyömaan vallannutta järvivettä pumpataan viemäriin, mutta uutta nousee koko ajan tilalle – ”Vähän niin kuin kantaisi valoa säkissä”

Tohlopinrannan kaivantoon noussut vesi on tutkittu haitta-aineiden varalta ja tulos oli, että se voidaan johtaa viemäriverkkoon.

Tampereen Tohlopinrannassa on käynnissä kaukolämpöjohdon saneeraustyö, minkä vuoksi tie on kaivettu auki ja suljettu ajoneuvoliikenteeltä. Keskellä tietä oleva työmaa on viime päivinä muuttunut kanavaksi, kun maata on kaivettu Tohloppijärven pinnan tasoa syvemmälle ja järvivesi on noussut kaivantoon.

Alue on vanhaa teollisuusaluetta, jota on viime vuosina kunnostettu asuinrakentamista varten. Entisen Abloyn tontin maaperä on puhdistettu ja vaihdettu jo vuosina 2013–2015, mutta tien alla olevaa maaperää ei ole aiemmin puhdistettu. ”Rannan maaperässä on todettu raskasmetallipitoisuuksia, minkä vuoksi myös kaivantoon noussut järvivesi piti analysoida haitta-aineiden varalta”, ylitarkastaja Satu Honkanen Pirkanmaan ely-keskuksesta kertoo.

Vesinäytteet toimitettiin maanantaina laboratorioon, ja niiden tulokset saatiin keskiviikkona iltapäivällä. Mikael Leino Rambollilta kertoo, että vedessä olevat haitta-ainepitoisuudet olivat pieniä. ”Saimme torstaina hyväksynnän viemärilaitokselta, että vedet voidaan johtaa viemäriverkkoon.”

”Pumput huutavat”

Tampereen sähkölaitoksen rakennuttajapäällikkö Marko Pajunen kertoo, että kaivantoa alettiin tyhjentää vedestä jo torstaina. Ongelmana on, että uutta vettä nousee koko ajan lisää Tohloppijärvestä sitä mukaa, kun sitä saadaan pumpattua pois. ”Pumput siellä huutavat. Vähän niin kuin kantaisi valoa säkissä.”

Pajusen mukaan vedentulo lakkaa, kun kaukolämpöputki saadaan asennettua ja kaivanto täytetään umpeen puhtaalla maalla. Raskasmetalleja sisältävä maa-aines joudutaan kuljettamaan kaatopaikalle.

Kaukolämpötyömaa ulottuu koko Tohlopinrannan pituudelta Nahkatehtaankadulta Kohmankadulle. Pajusen mukaan saneeraustyön valmistuminen menee loka–marraskuulle, mutta bussiliikenne pitää palauttaa reitilleen jo aiemmin. ”Pieniä, muutaman päivän viivästyksiä on nyt tullut näytteenoton ja ennakoimattoman vedentulon vuoksi.”

Nyssen ilmoituksen mukaan linja-autoliikenteen poikkeusjärjestelyt ovat voimassa elokuun alkupuolelle asti.