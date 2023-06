Tampereen yliopisto etsii koehenkilöitä erikoisella tavalla – tutkimuksiin osallistuville luvataan rahaa

Ratinassa liikkuville on jaettu lappuja, joiden avulla etsitään koehenkilöitä tutkimuksiin. Kuka tahansa voi ilmoittaa halustaan osallistua.

Aamulehti

Tampereen Ratinassa bussipysäkillä seissyt pariskunta hämmästyi keskiviikkona saatuaan käteensä erikoisen lapun. Paperissa Tampereen yliopisto kertoo rekrytoivansa koehenkilöitä päätöksentekoa koskeviin tutkimuksiin.

Miksi koehenkilöitä rekrytoidaan epätavallisella tavalla, professori Kaisa Herne?

”Meillä on osallistujatietokanta, jossa olevat saavat kutsuja tutkimuksiin. Valtaosa on opiskelijoita. Tavoitteena on laajentaa tietokantaa niin, että saisimme muutakin väkeä mukaan.”

Kauanko rekrytointeja on tehty näin ja missä?

”Toukokuun ajan Ratinassa ja muualla keskustan tuntumassa.”

Onko rekrytointeja tehty muilla keinoilla?

”Teimme pirkanmaalaisista satunnaisotannan ja lähetimme heille kyselyn. Sen lopussa oli mahdollisuus ilmoittautua tietokantaan.”

Moniko on jo lupautunut mukaan?

”Näiden kautta on tullut noin 180 henkilöä. Yhteensä tietokannassa on noin tuhat henkilöä. Osallistujatietokantaa uusinnetaan koko ajan, koska ihmisiä myös poistuu.”

Millaisista tutkimuksista on kyse?

”Tutkimuksissa selvitetään päätöksentekoa yleisellä tasolla. Tyypillisiä tutkimustilanteita ovat erilaiset rahanjakotilanteet. Tutkimme paljon sitä, minkä verran ihmiset maksimoivat omaa voittoaan verrattuna siihen, paljonko he panostavat yhteistyöhön.”

Mihin tällaista tutkimusta tarvitaan?

”Sitä tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää, millaiset tekijä vaikuttavat meidän päätöksentekoomme ja millä päätöksentekoon voidaan vaikuttaa.”

Kuka kelpaa teille koehenkilöksi?

”Kuka tahansa, mitään tieto tai taitovaatimuksia ei ole."

Koelaboratorio sijaitsee Tampereen yliopiston keskustakampuksella Kalevantiellä.

Miten tutkimukset käytännössä tehdään?

”Joko netissä tai paikan päällä yliopistolla, missä meillä on päätöksentekolaboratorio. Osallistujat tekevät päätöksiä tietokoneen välityksellä. Yleensä osallistumiseen ei mene kovin kauan. Tuntikin alkaa olla pitkä aika.”

Millaisia valintoja koehenkilöiden pitää tehdä?

”Voimme esimerkiksi jakaa osallistujat pareihin, ja toiselle annetaan 20 euroa. Hän saa päättää, pitääkö kaiken itsellään vai antaako jotain toiselle. Tilannetta voidaan muunnella esimerkiksi kertomalla parin sukupuoli tai ikä. Sitten voimme pohtia, vaikuttaako päätöksentekoon se, että toinen osallistuja on jollain lailla itsen kaltainen.”

Millaisia palkkioita tutkimuksiin osallistumisesta maksetaan?

”Pääsääntöisesti saa rahaa, mutta eivät palkkiot kauhean isoja ole. Monia motivoi osallistumaan rahapalkkion lisäksi kiinnostus siihen, miten itse tällaisessa tilanteessa toimii.”

”Yleensä osa palkkiosta on osallistujapalkkiota. Sen saa, kun tulee paikan päälle. Osa palkkiosta riippuu siitä, millaisia valintoja tutkimustilanteessa tekee ja miten muut toimivat. Sattumakin vaikuttaa. Netin kautta kautta osallistuville annetaan yleensä leffalippuja.”