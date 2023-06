Frenckellin kiinteistön ostanut yhtiö harkitsee myös viereisen historiallisen rakennuksen ostamista

Tällä hetkellä Tampereen kaupungin virastotalon väistötilana toimivassa rakennuksessa on 600 työpistettä. Rakennus vapautuu ostajalle vuonna 2026. Vieressä olevasta Frenckellin konttorista voi jättää tarjouksia 16. kesäkuuta asti.

Frenckellin paperitehtaan ostanut kiinteistöyhtiö etenee alkuperäisen suunnitelman mukaan, joka toisi kaupungin keskustaan Tammerkosken viereen hotellin, toimistotiloja ja ravintoloita. Kaupunki on vuokralla tiloissa kesään 2026 saakka.

”Teemme rakenteellisia tutkimuksia ja selvittelemme niitä mahdollisuuksia, mihin talo oikeasti taipuu. Katsotaan sitten tuonnempana, voidaanko peruskorjaustoimia esimerkiksi julkisivuissa ja pihoissa tehdä jo kaupungin vuokra-aikana vai ei”, Marko Kuusisto kertoo. Hän johtaa Aare Invest oy:tä, joka on Frenckellin ostaneen yhtiön M/K Tampere IV oy:n taustalla.

Rakenteelliset tutkimukset tarkoittavat pieniä asioita, nyt kartoitetaan esimerkiksi julkisivuista irronneita tiiliä ja räystäspeltien ruostumista.

”Rakennuksessa sinällään ei ole tällä hetkellä mitään vikaa, mutta aina kannattaa tutkia ensin kaikki mahdolliset asiat, ennen kuin alkaa suunnitella lisää.”

Lisäksi on käynnistymässä polkupyöräkaistan laajennuksen sisältävän sillan rakennesuunnittelu.

Mikä? Frenckellin kiinteistö Tampereen keskustassa, Keskustorin vieressä sijaitseva kiinteistö. Pääosin virastokäytössä olevan punatiilisen rakennuksen huoneistoala on noin 14 000 neliömetriä ja tontin pinta-ala on 8 213 neliömetriä. Alkuperäinen tehdasrakennus rakennettiin vuonna 1785, uusi tehdasrakennus vuonna 1907. Rakennus siirtyi Tampereen kaupungin omistukseen vuonna 1929. Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämö valmistui vuonna 1982. Teatterille on vuokrattuna 1 900 neliön tilat. Kiinteistöyhtiö M/K Tampere IV oy osti kiinteistön 14,3 miljoonalla eurolla. Toimii kesään 2026 saakka Tampereen virastotalon väistötilana.

Takuuta ei ole

Frenckellin historiallinen tehdaskiinteistö myytiin 14,3 miljoonan euron hintaan. Osa rakennuksesta on valmistunut 1700-luvun loppupuolella. Ostaja tutustui rakennukseen tarkoin ennen tarjouksen jättämistä. Takuuta ei ole.

”Ei ole, takuuaika on tainnut mennä 250 vuotta sitten umpeen”, Kuusisto sanoo.

Kuusisto pitää ikivanhan rakennuksen ostamista huomattavasti suurempana riskinä kuin uudisrakentamisen, ja se huomioitiin tarjoushinnassa. Pieniä korjaustarpeita on ollut tiedossa alusta lähtien, ja niitä tullaan korjaamaan tilojen vapauduttua. Laajempia korjaustoimenpiteitä tullaan tekemään tiloissa, joihin tulee huonemuutoksia.

Konseptikuva vuodelta 2021 havainnollistaa alueelle hahmoteltuja suunnitelmia.

Kanaali tilojen alla

Kiinteistöpäällikkö Jenni Rämälä Tampereen kaupungilta kertoo, että viimeisimpänä Frenckellin kiinteistössä on korjattu Koskisiiven ja Laikunsiiven pohjakerroksen tiloja vuonna 2020. Suurimman riskin Koskisiiven tiloille on aiheuttanut käyttötilojen alla oleva kanaali, jonka ilma on epäpuhdasta. Kanaali on alipaineistettu ja rakenneliittymiä ja läpivientejä on tiivistetty.

Laikunsiivessä ongelmia aiheutti maaperästä nouseva kosteus. Lattiapinnoite vaihdettiin kosteutta kestävään ja rakenteita tiivistettiin.

Lisäksi molemmissa siivissä on ollut seinissä jäänteitä teollisessa toiminnassa käytetyistä öljyhiilivedystä. Koska rakenteita ei voitu purkaa, ne koteloitiin niin, että ne eivät ole yhteydessä sisäilmaan.

Sisäilmastotyöryhmä toimi Laikunsiivessä ja Koskisiivessä vuoden 2021 loppuun saakka. Ongelmia ei enää havaittu. Tilannetta seurataan Rämälän mukaan yhä säännöllisesti sekä aistinvaraisesti että teknisin tutkimuksin.

Kiinteistö toimii tällä hetkellä perusteelliseen remonttiin menneen kaupungin virastotalon väistötilana. Ennen väistökäytön alkamista tiloissa työskenteli noin 450 kaupungin työntekijää ja työpisteitä oli 500. Frenckellissä aiemmin toimineet yksiköt tiivistivät tilojaan noin 60 prosenttia, ja tiloja vapautui virastotalosta siirtyville. Nyt työpisteitä on 600, ja niitä käyttää noin 900 työntekijää. Suurin osa työntekijöistä on osan työpäivistään etätöissä.

Osittain käyttöön

Jos ostajan suunnitelmat säilyvät ennallaan ja virastotalon remontti valmistuu aikataulussaan, kesällä 2026 alkaa tapahtua.

”Hotellin osuus on vain noin kolmannes neliömäärästä. Karkeasti kolmasosa majoitusta, kolmasosa toimistoja ja kolmasosa muuta, eli ravintoloita ja niihin liittyviä oheistoimintoja”, Marko Kuusisto kertoo.

Kuusiston mukaan osa toiminnoista vaatii pienempiä muutostöitä ja saneerausta, joten niitä voidaan ottaa käyttöön mahdollisesti jo muutamien kuukausien jälkeen. Esimerkiksi ravintolatoimintaa ja toimistoja voidaan ottaa käyttöön melko nopeasti väistössä olleen kaupungin väen lähdettyä. Hotellin, jolle on pyhitetty koskinäkymät, valmistumisaikaa hän ei vielä arvioi.

”Ei hotellitoimintaa rakenneta siihen puolessa vuodessa tai alle vuodessa.”

Marko Kuusisto Frenckellin kiinteistön luona kesällä 2021.

Naapurissa myynnissä

Tällä hetkellä on myynnissä aivan naapurissa myös toinen historiallinen rakennus Frenckellin konttori. Kohteesta oli avoin näyttö tiistaina 30. toukokuuta.

Tampereen kaupungin maanhankintapäällikkö Ari Kilpi kertoo, että kohteesta on tullut kyselyitä, ja sitä on näytetty myös yksityisesti. Kohteella ei ole lähtöhintaa.

”Se, joka tuohon lähtee, tietää missä hintahaarukassa ostohinta tuolla rakennuksella voi olla. Onhan sillä tontin vuokraoikeuden saamisellakin oma hintansa.”

Mikä? Frenckellin konttori Frenckellin paperitehtaan entinen konttorirakennus. Valmistunut vuonna 1847. Rakennuttanut Franz Wilhelm von Frenckell. Rakennettu Frenckellin paperitehtaan läheisyyteen alun perin konttoriksi ja tehtaan johtajan asuinrakennukseksi. Sen jälkeen talossa oli terveysasema ja viime vuosina toimistoja ja opetusta. Talossa on kaukolämmitys. Toistaiseksi talo on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Omistaja Tampereen kaupunki. Suojeltu asemakaavalla. Myynnin yhteydessä tontista tehdään 40 vuoden vuokrasopimus, ja tämänhetkinen vuosivuokra olisi 59 167,50 euroa.

Samalle ostajalle?

Jo naapurikiinteistön ostaneen Aare Investin vetäjä Marko Kuusisto kertoo käyneensä tutustumassa Frenckellin konttoriin. Hän ei tyrmää mahdollisuutta, että yritys jättäisi tarjouksen toisestakin Frenckellin kiinteistöstä.

”Aare Invest on kiinnostunut kaikista sijoituskohteista. Emme ole tässä vaiheessa tehneet vielä päätöksiä asian suhteen. Harkintaa on.”

Kuusisto pitää hyvänä asiana jo ostamalleen kiinteistölle ja koko alueelle, että myynnissä olevaan rakennukseen tulisi ihmisiä aamusta iltaan liikuttavaa toimintaa eikä vain toimistoja.

”Toivoisimme, että kuka tahansa sen ostaakin, niin sillä olisi kosken länsipuolen asiakas- ja ihmisvirtaa lisäävää vaikutusta. Mitä enemmän alue elävöityy, sitä todennäköisemmin myös Frenckell pärjää hyvin.”

Marko Kuusisto Frenckellin kiinteistön edessä kesällä 2021. Kuvassa oikealla nyt myynnissä oleva Frenckellin konttori.