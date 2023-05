Hatanpään arboretum täydentyy 2,65 miljoonan euron puistolla – Tätä kaikkea on luvassa

Monipuolisten toimintojen lisäksi puistossa on myös kukkaniittyjä ja paikkoja rauhoittumiseen.

Tampereen Hatanpään arboretum laajenee uudella puistoalueella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi K.J. Gauffinin puiston yleissuunnitelman tiistaina 30. toukokuuta. Tarkoituksena on täydentää Hatanpään arboretumin ja kartanopuiston aluetta monipuolisella puistolla, josta löytyvät paikat leikkiin, oleskeluun, pelailuun ja palstaviljelyyn. Puistossa on myös kukkaniittyjä ja paikkoja rauhoittumiseen. Alueen lähes kaikki yli 600 puuta säilytetään ja uusiakin istutetaan lähes 150.

Suunnitelma oli nähtävänä huhtikuussa 2023. Palautteet huomioiden leikkipaikalle on lisätty leuanvetotangot, oleskelunurmen alueelle sijoitettu kaksi grillipaikkaa penkki-pöytäryhmineen, myös roska-astioiden ja penkkien määrää on lisätty. Puistoon tulee myös enemmän kukkivia puita kuin alustavassa suunnitelmassa.

Puisto on saanut nimensä Karl Johan Gauffinin mukaan. Hän toimi Tampereen kaupungin ensimmäisenä kaupunginpuutarhurina vuosina 1874–1897. Noin 4,5 hehtaarin alue on asemakaavoitettu puistoksi vuonna 2019. Alue on entistä kaupungin taimiston aluetta, josta on jäänteenä monilajinen puusto. Puistoon kuuluu myös Pyhäjärveen laskeva lampi, jonka luontoa voi tarkkailla puulaiturilta.

K.J. Gauffinin puistoa jakavat kolmeen osaan puistokäytävät puuriveineen. Puistoon tulee erilaisia toiminnallisia osioita. Leikki- ja näköalapaikat sijaitsevat puiston itäreunalla, Suomen Satavuotisaukion vieressä. Nykyinen viljelypalsta-alue puiston keskiosassa säilytetään. Puiston läntisin, Pyhäjärven puoleinen osa on puustoisinta.

K. J. Gauffinin puiston kustannusarvio on noin 2,65 miljoonaa euroa. Puiston työstettävä pinta-ala on noin 53 000 neliömetriä, joten neliökustannukseksi muodostuu noin 50 euroa. Puiston rakennustyöt alkavat vuonna 2023 alueen eteläosasta. Rakentaminen on vaiheistettu usean vuoden ajalle. Aistipuutarha ja leikkialue rakennetaan myöhempinä vuosina. Puiston valaistus uusitaan, myös puistokäytävät ja toimintapaikat valaistaan.