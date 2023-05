Näsijärvenkadulle pysyvä kiertoliittymä – Särkänniemen eteläpuolen katusuunnitelmat hyväksyttiin

Katusuunnitelmiin on tehty joitain muutoksia palautteen perusteella.

Tampereen Särkänniemen asemakaavamuutokseen liittyvät katusuunnitelmat hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 30. toukokuuta. Suunnitelmat koskevat muun muassa rautatien alikulun eteläpuolelle tulevaa kiertoliittymää, josta liitytään Näsijärvenkadun kautta Kortelahdenkadulle ja Hämeenpuistoon. Pohjoisessa liittymästä tullaan Paasikivenkadulle. Paikalla on väliaikainen järjestely.

Muut suunnitelmat koskevat lähinnä Paasikivenkatua. Onkiniemenkulma on uusi tonttikatu.

Katusuunnitelmat olivat nähtävillä helmi–maaliskuussa, minkä jälkeen niihin tehtiin joitain muutoksia palautteen perusteella. Paasikivenkadulla Sahaviilanpolun kohdalla sijaitsevan linja-autopysäkin pysäkkikatoksen ja pyörätien väliin on lisätty suojakaide. Paasikivenkadun pohjoispuolen pyörätielle on lisätty väriasfalttia siten, että Amurin alikulkukäytävän ja Mustalahdentorin edustan välinen osuus on kokonaisuudessaan väriasfalttia. Paasikivenkadulle Mustalahden sataman läheisyydessä on lisätty neljä pysäköintipaikkaa rautatiealueen laajennukseen varatulle alueelle. Alueen käytöstä sovitaan Väyläviraston ja Tampereen kaupungin välisellä maankäytön sopimuksella.

Kääntymiskaista

Katupuuistutuksia on lisätty Paasikivenkadun pohjoisreunaan Sepänkadun ja Sahaviilanpolun välisellä osuudella sekä Sahanterän suojaviheralueelle.

Näsijärvenkadun liittymässä Paasikivenkadulle on lisätty lyhyt kääntymiskaista lännen suunnasta Ranta-Tampellan suuntaan kääntyville, jotta he eivät ruuhkauta keskustaan menevien kaistaa. Näsijärvenkadun kiertoliittymässä pyörätien linjausta on muutettu sujuvammaksi sekä siirretty suojateitä etäämmälle kiertoliittymän kiertotilasta ja kavennettu ajoradan tulo- ja poistumissuuntien leveyksiä ajonopeuksien vähentämiseksi. Näsijärvenkadulle on lisätty tonttiliittymät Näsijärvenkatu 7 ja 11 kiinteistöille.

Katujen rakentamisen aloittaminen sisältyy Tampereen kaupunkiympäristön kehittämisen vuoden 2024 alustavaan vuosisuunnitelmaan. Työt jakautuvat usealle vuodelle. Katujen rakentamisajankohta tarkentuu, kun asemakaava on tullut lainvoimaiseksi.