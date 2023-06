Tampereella sytytettiin metsää tuleen ja siihen on syy: Alue tarkastettiin kahdesti linnunpesien varalta – tältä ennallistaminen näyttää

Tampereen Kintulammilla ennallistettiin metsää polttamalla. Kaupungin ympäristötarkastajan mukaan yli kolmen hehtaarin kokoinen polttoalue tarkastettiin kahteen kertaan ennen polttoa, eikä sieltä löytynyt lintujen pesintää. Palo sammutetaan tiistaina.

Aamulehti

Kasa puuta syttyy rätisten palamaan. Keltaisiin huomioliiveihin pukeutuneet ihmiset perääntyvät hieman ja siirtyvät sytyttämään seuraavaa kohtaa. Tarkoituksena on polttaa yli kolme hehtaaria metsää.

Tampereen Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella tehdään ennallistamispolttoa. Ennallistaminen tarkoittaa ihmisen toiminnan seurauksena muuttuneen ympäristön palauttamista luonnontilaan tai mahdollisimman lähelle sitä. Ennallistamispoltolla jäljitellään metsäpaloa, ja sen on tarkoitus parantaa luonnon monimuotoisuutta alueella.

Ennen polttoa alueella kasvoi noin 65-vuotiasta tasaikäistä männikköä. Polton myötä alueella alkaa kasvaa luontaisen uudistumisen kautta myös lehtipuuta. Lisäksi poltossa syntyy lahopuuta ja hiiltynyttä puuta, jota esimerkiksi kolopesijät, hyönteiset ja kääväkkäät tarvitsevat.

”Lahopuusta riippuvaista lajistoa on valtava määrä Suomen metsissä, ja siitä valtava osa on käynyt uhanalaiseksi, kun metsätalous on ollut aika intensiivistä”, sanoo luonnonsuojelubiologi Eeva Punju Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä. Hänen mukaansa ilman metsätaloutta lahopuuta olisi metsissä paljon luontaisesti.

Katso videolta, miten palo sytytettiin:

Ennallistamispoltossa syntyy eriasteisesti palanutta ja hiiltynyttä puuta.

Henki tärkein

Reilun kolmen hehtaarin kokoista polttoaluetta ympäröi palokuja, jonka varrella on vesikuoppia. Yhdestä reunasta polttoaluetta rajaa tie. Näin palo saadaan pysymään oikealla alueella.

”Heitepalojen varalta meillä on täällä ympärillä paljon ihmisiä ämpärien ja hosien kanssa”, sanoo Jukka Koivumäki polton suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta Tamepa Infra oy:sta. Hosa on sammutusväline, jota käytetään metsä- ja maastopalojen sammuttamiseen.

Koivumäki kertoo, että jos palo pääsee leviämään ilmateitse, se pyritään sammuttamaan saman tien, ettei kovin laajaa paloa pääse syntymään.

”Ja jos syntyy, sitten mennään letkujen kanssa ja sammutetaan”, hän lisää. Koivumäen mukaan poltossa pyritään pitämään huoli siitä, ettei palokuja ylity myöskään maata pitkin.

”Turvemaalle palo ei saisi päästä, kun sitä ei saa ikinä sammumaan.”

Jukka Koivumäki tarkkaili ennallistamispolton etenemistä Kintulammella.

Koivumäen mukaan tärkeintä tällaisessa poltossa on huolehtia paitsi siitä, ettei palo leviä, myös polttoon osallistuvien ihmisten turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi, että palopaikalla olevista henkilöistä pidetään kirjaa ja heidän käytettävissään on hengityssuojaimia.

Ei löydetty pesintää

Poltto toteutettiin lintujen pesinnän aikaan. Ympäristötarkastaja Jaana Lappeteläinen Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä sanoo, että kyseinen ajankohta valittiin sääolojen vuoksi.

”Alkukesästä ilmankosteus on kaikkein alhaisin. Siksi tämä ajankohta”, Lappeteläinen sanoo. Hänen mukaansa alue on myös tarkastettu mahdollisen pesinnän varalta kahteen kertaan, ensin 30. toukokuuta eli vajaa viikko ennen polttoa ja sen jälkeen vielä uudelleen polttoa edeltävänä päivänä, 4. kesäkuuta.

”Sieltä ei ole löytynyt lintujen pesintää. Poltettava alue on kuivan kankaan männikkö. Se ei ole lintujen pesinnälle otollisin alue”, Lappeteläinen sanoo.

Hänen mukaansa ely-keskuksen hyväksynnän saamiseksi vaadittiin, että polttoalue tarkastetaan pesinnän varalta. Siihen, että alue tarkastettiin vielä uudemman kerran polttoa edeltävänä päivänä, vaikutti puolestaan aiheesta herännyt keskustelu. Lappeteläinen kertoo itsekin saaneensa paljon yhteydenottoja lintujen pesintään liittyen.

”On tietysti hyvä asia, että ihmiset ovat huolissaan lähiluonnostaan. Mekin tietysti toteuttaisimme mielellämme tämän polton pesimäkauden ulkopuolella, mutta kun katsotaan tilastoja, kesäkuun alussa on huomattavasti paremmat olosuhteet tällaiselle poltolle kuin esimerkiksi heinä- tai elokuussa.”

Aleksi Honkasalo oli Kintulammin ennallistamispoltossa mukana vapaaehtoisena. Hän on ollut aiemmin mukana Seitsemisessä tehdyssä vastaavassa poltossa.

Kintulammin ennallispoltossa oli paikalla myös yksi paloauto.

Jatketaan tiistaina

Jo hieman alle tunti sytyttämisen jälkeen näyttää siltä, ettei poltto ole edennyt niin paljon, kuin etukäteen toivottiin. Jukka Koivumäki kertoo, että palon tilanne tarkastetaan vielä illalla, ja palon sammuttaminen jätetään näillä näkymin tiistaihin.

”Ei sammuteta tänään. Ainoastaan katsotaan, ettei sieltä leviä mitään, ja palokujat kierretään, ettei ole mitään vaaraa. Sen, mikä siellä sisällä palaa, annetaan palaa.”