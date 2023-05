Tampereen suositulla retkeilyalueella poltetaan pian kolme hehtaaria metsää

Poltettavan alueen omistaa Tampereen kaupunki. Ennallistamispoltto on osa kaupungin kiinteistötoimen ja ympäristönsuojeluyksikön yhteistä hanketta luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi.

TeMePa Infra oy toteutti polttoa Keuruun Asunnassa viime viikolla. Tampereen kaupungin tilauksesta TeMePa Infra oy on suunnitellut Kintulammin polton ja vastaa sen toteutuksesta. Lisäksi polttoon osallistuu laaja joukko talkoolaisia.

Aamulehti

Tampereen kaupunki ennallistaa metsää Kintulammin luonnonsuojelualueella ennallistamispoltolla. Poltto on suunniteltu tehtäväksi maanantaina 5. kesäkuuta. Kortejärvelle johtava Keltolahdentie on suljettu polton ajan. Kaupunki kertoo asiasta tiedotteessaan.

Ennallistamispoltolla jäljitellään metsäpaloa luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Reilun kolmen hehtaarin kokoisella polttoalueella kasvaa noin 65-vuotiasta tasaikäistä männikköä.

Alue valittiin ennallistamispolttoalueeksi maaston ja sijainnin sopivuuden sekä monimuotoisuudelle saavutettavan hyödyn takia.

Kulkua rajoitetaan

Männikkö sijaitsee Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella Keltolahdentien varrella. Tie toimii osaltaan palokatkona ja mahdollistaa palo- ja sammutuskaluston saamisen kohteeseen. Kortejärvelle pääsevät tällöin ainoastaan erityisluvan saaneet.

Mikäli polttoa haluaa tulla seuraamaan, alueelle on suositeltavaa tulla Kintulammin majan ohitse kulkevaa retkeilyreittiä. Kortejärven maja on polton toteuttajien ja talkoolaisten käytössä polton ja jälkivartioinnin ajan.

Tien avaamisesta polton jälkeen ilmoitetaan kaupungin sosiaalisen median kanavilla. Paloalueella voi kulkea noin viikon kuluttua poltosta. Jos alueella havaitsee esimerkiksi savuavan muurahaispesän, siitä on ilmoitettava välittömästi poltosta vastaavalle TeMePa Infra oy:lle.

Ennallistamispoltolla syntyy eriasteisesti palanutta ja hiiltynyttä puuta sitä tarvitsevalle uhanalaiselle lajistolle kuten kolopesijöille, hyönteisille ja kääväkkäille. Alueelle jää havupuita, mutta luontaisen uudistumisen kautta alueelle syntyy myös lehtipuuta. Kuva Keuruun Asunnasta polton jälkeisenä aamuna.

Sääolot vaikuttavat

Poltto on riippuvainen sääolosuhteista, joten pitkällisen sade- tai hellekauden jälkeen polttoa joudutaan siirtämään sopivampaan ajankohtaan. Samoin polttoa siirretään, mikäli polttopäivänä on kova myrsky. Päätös Kintulammin polton toteuttamisesta tehdään perjantaina 2. kesäkuuta.

Kintulammilla tehtävä ennallistamispoltto on yksi Tampereen kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman 112 toimenpiteestä. Ennallistamispolttoa on valmisteltu helmikuussa 2023 tehdyllä hakkuulla, jossa on kaadettu kolmannes poltettavan alueen puustosta maapuuksi.