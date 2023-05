Hatanpään kartanon vanhasta navetasta tulee päiväkoti – kaupunginhallitus päätti lisätä päiväkodin mitoitusta

Vuonna 1890 valmistunut rakennus saa pian uuden tarkoituksen. Kaupunki teki päätöksen rakennuksen perusparannuksesta maanantaina.

Aamulehti

Tampereella Hatanpään kartanon vanha navetta perusparannetaan päiväkotikäyttöön. Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan maanantaina.

Kaupunginhallituksen esityksestä hankesuunnitelmaan päätettiin lisätä yksi päiväkotiryhmä: ryhmiä tulee seitsemän, ja päiväkoti mitoitetaan 140 paikkaiseksi 120:n sijaan. Näin rakennuksen korjauskustannus tulee kaupungin mukaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Lisäksi Hatanpään Jukolana tunnettu rakennus tulee valmistuttuaan toimimaan väistötiloina, kun Koivistonkylän päiväkotia peruskorjataan.

Tilaohjelman mukainen päiväkodin toimintojen tilantarve on yhteensä 1 412 neliömetriä. Suunnittelussa mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille. Hatanpään Jukolan muuttaminen päiväkotikäyttöön tuo valmistuessaan täysin uuden yksikön alueen palveluverkkoon.

Käyttöön 2026

Rakennustyöt on suunniteltu alkamaan elokuussa 2024, ja käyttöön päiväkoti saataisiin tammikuussa 2026. Rakennuksen perusparannuksen ja muutostyön kustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa. Työn aloittamisen edellytyksenä on, että hankkeelle osoitetaan vuosille 2024–2025 määräraha.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunnat hyväksyivät hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaupunginhallitus käytti päätöksiin otto-oikeuttaan.