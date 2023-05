Tampereen Tohlopinrannan kaukolämpötyömaa muuttui kanavaksi – vanhan teollisuustontin läpi suodattunut vesi pitää tutkia haitta-aineiden varalta

Abloyn vanhalla tontilla työstettiin aikoinaan metallia sadan vuoden ajan. Maaperää on jo aiemmin puhdistettu, mutta vedestä on nyt varmuuden vuoksi otettu laboratorionäytteet mahdollisten haitta-aineiden varalta.

Aamulehti

Tampereen Tohlopinrannassa on käynnissä kaukolämpöjohdon saneeraustyö, minkä vuoksi tie on kaivettu auki ja suljettu ajoneuvoliikenteeltä. Ohikulkijat ovat kuitenkin huomanneet, että keskellä tietä oleva työmaa on viime päivinä muuttunut kanavaksi, kun viereisen Tohloppijärven vesi on noussut kaivantoon.

Tampereen sähkölaitos oy:n rakennuttajapäällikkö Marko Pajunen kertoo, että kaivanto jouduttiin tekemään oletettua syvemmäksi. ”Sen kanssa tässä nyt vähän tuskailemme. Pilaantuneita maita on jouduttu puhdistamaan samalla, kun kaukolämpöä kaivetaan. Siksi on jouduttu kaivamaan Tohloppijärven pinnan tasoa syvemmälle, jolloin järvi tuli meidän syliimme.”

Vanha teollisuusalue

Epilä on vanhaa teollisuusaluetta, jossa teollinen toiminta alkoi jo 1900-luvun alussa. Viimeisin teollisuusyritys alueella on ollut Abloy, jonka toiminta tontilla päättyi vuoden 2011 lopulla. Teollisuusrakennukset purettiin pois jo vuosia sitten. ”Kun kaivamme Abloyn tontin osuudella, joudumme selvittämään pilaantuneiden maiden pitoisuuksia Pirkanmaan ely-keskuksen kanssa. Seuraavaksi pitää miettiä, mihin maaperän läpi suodattunut vesi laitetaan.”

Viime vuosina alueen maaperää on puhdistettu ja kunnostettu, koska järven rantaan tullaan rakentamaan kerrostaloja. Abloyn vanhalla tontilla työstettiin aikoinaan metallia sadan vuoden ajan. Ennen puhdistustöitä otetuista maaperänäytteistä löytyi raskasmetalleja, liuottimia ja polttoaineita.

Jos maaperässä on edelleen haitta-aineita, niitä oletettavasti on myös vedessä, joka on nyt täyttänyt kaivannon. Vesinäytteet ovat Pajusen mukaan parhaillaan laboratoriossa tutkittavana, mikä kestää pari päivää. ”Pitoisuudet eivät ole niin hälyttäviä, että se mitään suurempia toimia edellyttäisi, mutta ne pitää tutkia. Jos saamme vesilaitokselta luvan, pumppaamme veden pois ja laskemme sen viemäreihin. Sen jälkeen voimme täyttää kaivannon takaisin umpeen.” Jos vesiä ei voi laskea viemäriin, ne täytyy pumpata ja kuljettaa erikseen puhdistettavaksi.

Jos vesinäytteet todetaan riittävän puhtaaksi, vesi voidaan pumpata pois kaivannosta ja laskea viemäriverkkoon. Sen jälkeen kaivanto täytetään maalla.

”Riskejä ei ole”

Rakennusyhtiö YIT:n Tohlopinrantaan rakentama ensimmäinen kerrostalokohde on jo ennakkomarkkinoinnissa. YIT:n Tampereen aluejohtaja Sami Viitanen kertoo, että rakennukset tehdään kokonaisuudessaan maantason päälle ja tullaan paaluttamaan. Viitasen mukaan yhtiöllä on vankka kokemus rantarakentamisesta vanhoille teollisuustonteille muun muassa Ranta-Tampellassa ja Niemenrannassa. ”Riskejä ei ole, ne on poissuljettu. Jo ennen rakentamista ja maaperän puhdistamista on jouduttu tekemään monipuolisia selvityksiä, tutkimuksia ja tarkistuksia. Rakentaminen on täysin turvallista.”

Viitasen mukaan YIT:n tontille on nyt tehty niin sanottua painopenkkaa, joka lepää rakennuspohjien kohdalla useita kuukausia ennen kuin edes paalutustyötä aloitetaan. ”Maanpuhdistustoimenpiteet on tehty jo useita vuosia sitten. Aina, kun vanhalle teollisuusalueelle rakennetaan, siihen sisältyy myös puhdistustyön jälkeistä tarkkailua, mitä nyt tällä hetkellä edellytetään tehtäväksi. Näin varmistetaan, ettei rakentamisesta aiheudu mitään haitta-ainepäästöjä.”

Viitasen mukaan esimerkiksi pohjavesitarkkailu on yksi toimenpide, mitä alueella koko ajan tehdään.