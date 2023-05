Tampereen kaupunki tukee lähimatkailua järjestämällä bussikuljetuksia keskustasta Pirkanmaan kansallispuistoihin ja taidekohteisiin – Katso uudet kohteet tästä

Tampereen kaupunki aloitti viime vuonna lähimatkailua tukevan Outdoor Express -hankkeen, jossa järjestetään bussikuljetuksia luontokohteisiin. Tänä vuonna rinnalle tulee Art Express -kuljetukset pirkanmaalaisiin taidekohteisiin.

Aamulehti

Tampereen kaupunki aloitti viime vuonna Outdoor Express -kokeilun, jossa se järjestää bussikuljetuksia Tampereen keskustasta pirkanmaalaisiin luontokohteisiin. Hankkeen tarkoitus on sekä tukea lähimatkustusta että tuoda luontokohteita autottomien ihmisten helpommin saavutettavaksi. Tänä vuonna kaupunki aloittaa bussikuljetukset luontokohteiden lisäksi pirkanmaalaisiin taidekohteisiin.

Art Express -bussilla pääsee tänä kesänä Urjalan Nuutajärven lasikylään ja Valkeakosken Visavuoren taiteilijakotiin. Tämän lisäksi bussikuljetuksia järjestetään Mänttä-Vilppulan Serlachius-museoihin.

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen suunnittelija Otto Ikävalko kertoo, että bussiliput matkoille ostetaan etukäteen Matkahuollon sivuilta, ja liput kulttuurikohteisiin puolestaan paikan päältä.

”Koko hankkeen ydin näissä molemmissa on tarjota kestävä tapa saavuttaa Tampereen keskustan ulkopuolisia kulttuurikohteita, joita Pirkanmaalla on hyvin paljon. Esimerkiksi autottomille tämä on erinomainen vaihtoehto, ja tämä tarjoaa myös autollisille kestävän tapan päästä palveluiden äärelle”, Ikävalko kertoo.

Art Express -kohteet NUUTAJÄRVEN lasikylä (Urjala), Lauantai 10.6. ja 1.7. Bussilippu maksaa 12 euroa/suunta, polkupyörä 3 euroa. Lippu kohteeseen on ostettava erikseen. VISAVUORI & Voipaala (Valkeakoski), Lauantai 17.6. ja 18.7. Bussilippu maksaa 10 euroa/suunta, polkupyörä 3 euroa. Lippu kohteeseen on ostettava erikseen. SERLASCHIUS-MUSEOT, Mänttä-Vilppula, päivittäin 1.6.–3.9.

Outdoor Express

Bussikuljetukset kohteisiin lähtevät Tampereen linja-autoasemalta, Mänttä-Vilppulaan myös rautatieasemalta.

Viime vuonna hankkeessa oli mukana kolme luontokohdetta; Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot sekä Kintulammen retkeilyalue.

Hanketta toteutetaan tänä vuonna Visit Tampereen, Matkahuollon ja Ekokumppanit oy:n kanssa, ja tänä kesänä luontokohteisiin on tullut pieniä muutoksia.

”Yksi kohteista muutettiin saadun palautteen ja kävijämäärän mukaan. Ihmiset ovat enemmän kiinnostuneet kyydeistä kansallispuistoihin kuin oman kaupungin luontokohteisiin, jotka ovat muillakin tavoin saavutettavissa”, kertoo Ekokumppanit oy:n projektipäällikkö Pyry Rinkinen.

”Kintulammen retkeilyalueen tilalle kohteeksi tulee Isojärven kansallispuisto”, Rinkinen kertoo.

Rinkisen mukaan kokeilu oli viime kesänä erittäin suosittu.

”Kauniina viikonloppuina bussit olivat aivan täynnä. Kokonaisuudesta ehkä 80 prosenttia paikoista varattiin, mikä oli ensimmäiseksi kokeiluksi erittäin hyvä tulos”, Rinkinen kertoo.

Ihmiset innostuivat koronasulkujen aikaan liikkumaan enemmän luonnossa ja kansallispuistojen suosio kasvoi entiseen verrattuna. Rinkinen uskoo trendin jatkuvan.

”Koronan aikaan lähiluonto tuli tutuksi ja ihmiset haluavat selvästi nähdä muutakin kuin takapihan metsän, varmasti trendi näkyy edelleen”, Rinkinen sanoo.

Kaupungilla on pantu merkille myös suosiotaan kasvattanut maastopyöräilytrendi, ja tämä on huomioitu myös Outdoor Express -hankkeessa. Luontokohteisiin on mahdollista ottaa myös polkupyörä mukaan kolmen euron lisämaksua vastaan. Polkupyöriä mahtuu linja-auton kyytiin yhteensä viisi.