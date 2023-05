Tampereen Lielahteen avataan uusi työkalujen ja -koneiden suurmyymälä

IKH-suurmyymälän taustalla on Kauhajoelta ketjuksi kasvanut Isojoen Konehalli oy.

Tampereen Lielahteen avataan maanantaina 29. toukokuuta uusi muun muassa työkoneisiin, työpukeutumiseen ja suojaimiin keskittynyt IKH-suurmyymälä. Noin 2 500 neliöinen kauppa sijaitsee vastavalmistuneessa liiketilassa Suokorvenkadun alkupäässä. Lielahden myymälässä on 10 työntekijää.

”Tampere on merkittävä kasvukeskus ja pelkästään Lielahdessa on laaja kattaus palvelu- ja teollisuusyrityksiä, jotka ovat kohderyhmäämme”, sanoo IKH:n toimitusjohtaja Matti Vainionpää tiedotteessa.

Kauppa on osa IKH-ketjua, johon kuuluu noin 120 itsenäistä kauppiasta sekä 13 suurmyymälää, joista tuorein on Lielahden myymälä. IKH:lla on Pirkanmaan alueella toinen suurmyymälä Pirkkalassa. Se on toiminut vuodesta 2008 lähtien.

Ketjun taustalla on vuonna 1968 perustettu Isojen Konehalli oy, jonka pääkonttori ja logistiikkakeskus sijaitsevat Kauhajoella.