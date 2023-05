Särkänniemen toimitusjohtaja innostui Latvian taistelusta ja sai idean: huvipuistossa MM-finaalipäivää juhlistava tempaus

Sunnuntaina Särkänniemen portista pääsee ilman maksua sisään, jos on pukeutunut MM-finaalissa tai pronssiottelussa pelaavan maan joukkueen paitaan.

Särkänniemi juhlistaa jääkiekon MM-kisojen finaalipäivää tarjoamalla ilmaisen sisäänpääsyn neljän parhaan maan joukkueiden eli Saksan, Kanadan, Yhdysvaltain ja Latvian pelipaitoihin pukeutuneille sunnuntaina 28. toukokuuta. Tarjous tarkoittaa siis sisäänpääsyä huvipuiston alueelle. Sen hinta on tänä vuonna 12,90 euroa.

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä kertoo idean syntyneen, kun hän oli katsomassa Latvian ja Kanadan välistä välieräottelua. Pelissä häntä sykähdytti etenkin latvialaisten hieno, vaikkakin tappioon päättynyt taistelu.

”On kuitenkin aika harvinaista, että meillä on näin isoja tapahtumia, vaikka tämä onkin toinen vuosi peräkkäin. On huikeaa, että latvialaisia on Tampere ja halli täynnä.”

Tarkoitus jäädä mieleen

Seppälä sanoo, että tarkoitus on tempauksella juhlistaa finaalipäivää. Totta kai taustalla on myös ajatus, että kaupunki ja Särkänniemi jäisivät mieleen hienoina kohteina, jonne voisi tulla toistekin.

Seppälä kertoo keskustelleensa hallissa muun muassa Riian pormestarin kanssa, joka kertoi, että useiden lentojen lisäksi kaupunkiin on saapunut iso joukko latvialaisia omilla autoillaan.

Tasapuolisuuden vuoksi mahdollisuus tarjotaan kaikkien finaali- ja pronssipelijoukkueiden faneille.

”Vaikka oma sydän on Latvian puolella, pitää huomioida muutkin kannattajat.”

Tietoa ilmaisesta sisäänpääsystä on tarkoitus levittää saksan-, englannin- ja osin latviankielisillä some-postauksilla.