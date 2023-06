Aamulehti kävi läpi 63 vuoden säätiedot. Kerromme nyt, mille viikoille osuu eniten hellepäiviä ja koska sataa runsaimmin.

Kesälomakausi on juuri alkamassa, mutta koska helteistä nauttivan kannattaa pitää lomaa? Säätiedot yli 60 vuodelta paljastavat, että kesän helteisimmät viikot Tampereella osuvat yleisimmin heinä-elokuun vaihteeseen.

Tarkastelimme hellepäiviä Tampereen Härmälässä mitatun päivän ylimmän lämpötilan mukaan. Hellepäiväksi on laskettu päivät, joiden ylin lämpötila on ollut vähintään 25,1 astetta. Aineisto kattaa touko-syyskuun vuosilta 1959–2022. Mukana on yli 10 100 päivän säätiedot.