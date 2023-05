Syksyllä tulee haettavaksi ainakin 39 omakotitonttia täysin uudelta Ojalan alueelta ja 15 tonttia Haukiluomasta.

Aamulehti

Tampereen kaupunki luovuttaa omakotitontteja hakuun seuraavan kerran syksyllä, loka–marraskuussa. Tampereen kaupungin tonttivastaava Jori Alanko kertoo, että tontteja on tulossa hakuun yli 50, ja määrä kasvaa vielä.

Tällä hetkellä tiedossa on, että uudelta Ojalan alueelta hakuun tulee 39 tonttia ja Haukiluomasta 15 tonttia. Haukiluoman erikoisuutena Alanko mainitsee, että sieltä on tulossa myös pieniä, noin 250 neliömetrin tontteja, joissa rakennusoikeutta on alle sata kerrosalaneliömetriä.

”Tällaisellekin on varmasti oma kiinnostuneiden joukkonsa", Alanko sanoo. Hän lisää, että Haukiluomasta tulee tontteja myös isommalla rakennusoikeudella.

Alangon mukaan tavoitteena on, että tontteja tulisi hakuun myös Västinginmäestä. ”Mutta se riippuu muun muassa siitä, miten rakentaminen etenee siellä. Joka tapauksessa ensimmäiset tarjolle tulevat tontit Västinginmäen alueella ovat tällä tietoa Lahdesjärvenkujan 20 tonttia.”

Näiden alueiden lisäksi hakuun saattaa tulla yksittäisiä kohteita eri puolilta kaupunkia. ”Aina yritetään kaivella niin sanottuja täydennysrakentamiskohteitakin. Muistuttaisin myös, että meillä on jatkuvassa haussa tontteja Kämmenniemessä tälläkin hetkellä tarjolla.”

Myös kerrostalo- ja rivitalotontteja

Tampereen kaupunki on myös päivittänyt suunnitelman siitä, miltä alueilta ja millaisia kerrostalo- rivitalo- sekä muita yhtiömuotoisia asuntotontteja ja yritystontteja luovutetaan haettaviksi vuosina 2023–2027.

Yhtiömuotoisia tontteja ja yritystontteja luovutetaan sekä avoimeen hakuun että erilaisiin kilpailuihin haettaviksi. Eniten tontteja luovutetaan lähivuosina Västinginmäen, Viinikanlahden ja Ruotulan alueilta. Vuosien 2023–2027 aikana kaupungin tavoitteena on asettaa haettavaksi vuosittain noin 127 000–217 000 kerrosneliömetriä asuinrakennusoikeutta.