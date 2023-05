Aamulehti näyttää suorana lähetyksenä Tampereen ammattikorkeakoulun valmistumisjuhlan perjantaina 26. toukokuuta.

Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuu tänä keväänä 725 tutkinto-ohjelmaa, joista 635 on suorittanut amk- ja 90 ylemmän amk-tutkinnon. Kuvassa Tamkista keväällä 2018 rakennusarkkitehdeiksi valmistuneet Anna-Riikka Manninen (vasemmalta lueteltuna), Ilona Lähde, Laura Snirvi, Elina Sairanen, Memmu Pitkänen ja Riikka Souru.

Aamulehti

Tampereen ammattikorkeakoulusta eli Tamkista valmistuu kevätlukukaudella eli tammi–kesäkuussa 2023 kaikkiaan 725 tutkinto-opiskelijaa. Heitä juhlitaan perjantaina 26. toukokuuta kello 10 alkavassa valmistumisjuhlassa, jonka Aamulehti näyttää suorana lähetyksenä tässä jutussa. Juhlalähetyksen tuottaa Tamk, ja se jaetaan Aamulehteen Youtuben kautta. Lähetysikkuna julkaistaan perjantaina kello 9.

Valmistumisjuhlaa vietetään Tamkin pääkampuksen juhlasalissa, ja se kestää vajaan tunnin. Juhlan aikana kuullaan rehtori Tapio Kujalan ja vararehtori Sanna Wesangon puheet. Valmistuvan opiskelijan puheen pitää tuore LVI-talotekniikan insinööri Jarno Nevanperä. Tamkin yhteistyökumppaneiden myöntämillä stipendeillä palkitaan 69 opiskelijaa. Juhlan musiikista vastaavat Tamkin musiikkikoulutuksen opiskelijat.

Tamkista kevätkaudella valmistuvista 635 on suorittanut amk-tutkinnon ja 90 ylemmän amk-tutkinnon. Tutkinnosta riippuen valmistuvilla on takanaan 1,5–4,5 vuotta kestäneet opinnot. Valmistuvista 84 on suorittanut englanninkielisen tutkinnon. Tänä keväänä jaetaan ensimmäistä kertaa todistukset Monialaisen kuntoutuksen ylemmästä tutkinto-ohjelmasta ja Älykkään uusiutuvan sähköenergiatuotannon ylemmästä tutkinto-ohjelmasta valmistuville.

Koko tamperelaisen ammattikorkeakouluhistorian aikana eli vuodesta 1996 Tampereen ja Pirkanmaan ammattikorkeakouluista on valmistunut yli 41 000 eri alojen ammattilaista.