Sähkön tuottamisesta voi joutua jopa maksamaan, jos sähkön pörssihinta painuu alle nollan.

Tammerkoskesta lasketaan nyt paljon vettä voimalaitoksen ohi niin, että sitä ei käytetä sähköntuotantoon. Syynä tähän on sähkön hyvin halpa hinta, kertoo toimitusjohtaja Jukka Joronen Näsijärven säännöstely-yhtiöstä.

Voimalaitoksen ohi virtaa torstaina 55 kuutiometriä vettä sekunnissa. Virtauksen määrää kuvaa se, että Tampereen maauimalan syvä hyppyallas täyttyisi voimalaitoksen ohi ohjattavalla vedellä reilussa puolessa minuutissa.

Jorosen mukaan noin puolet voimalaitoksen generaattoreista on pois päältä, koska sähkön hinta on lähellä nollaa. Torstaina pörssisähkön hinta on muutamaa aamun tuntia lukuun ottamatta reilusti alle yhdessä sentissä kilowattitunnilta.

”Sähkön tuotantoa pyritään minimoimaan noilla hinnoilla. Jos generaattorien kautta juoksuttaa vettä, niin tulee laitteiden kunnossapito­kustannuksia ja sähkön tuottamisesta joutuu vielä jopa maksamaan”, Joronen kertoo.

Koskesta virtaa torstaina voimalaitoksen ja ohivirtauksen kautta yhteensä 113 kuutiota vettä sekunnissa.

Kapasiteetti riittää tulviin

Vaikka Näsijärven pinnan korkeus on lähellä säännöstelyrajaa, veden ohjaaminen voimalaitoksen ohi ei tuota ongelmia. Normaalisti sähköntuotannon läpi menevän veden määrä on maksimissaan 120 kuutiometriä sekunnissa. Nyt vettä ohjataan vain kosken keskeltä generaattorien läpi.

Tampellan puolen tulvaluukusta syöksyi vettä torstaina aamupäivällä.

Vettä ohjataan nyt voimalaitoksen ohi Tampellan ja Finlaysonin sivuluukuista ja tulvauomasta Valssipadon sillan alta. Jorosen mukaan tulvauomasta pystyttäisiin tarvittaessa juoksuttamaan todella paljon vettä.

”Siellä on isot luukut. Ihan maksimi­kapasiteettia ei ole koskaan käytetty. Se pitää mitoittaa kerran 100–200 vuodessa tulevan tulvan perusteella, siinä on kyllä kapasiteettia.”

Ohijuoksutuksen määrä voitaisiin Jorosen mukaan tarvittaessa helposti vaikka tuplaamaan tämän hetkisen tilanteeseen verrattuna. Vettä lasketaan kuitenkin Näsijärvesta vain sen verran kuin on pakko, että järven pinnan korkeus pysyy sallituissa rajoissa.

”Vettä pidätetään Näsijärvessä niin paljon kuin pystytään, mutta emme voi varastoida kaikkea.”

Kuvassa vasemmalla kulkevalla Vapriikinraitilla kävelijällä on tällä viikolla edessään näyttävä koskinäkymä.

Hinta määrää keston

Kevään tulvahuippu on Jorosen mukaan jo ohi, ja Näsijärveen virtaavan veden määrä on ollut laskussa jo pitkään. Ohijuoksutuksen tarpeen kasvamista ei siis ole enää tälle loppukeväälle odotettavissa.

Tammerkosken ohijuoksutus on Jorosen mukaan melko harvinainen toimenpide, sitä tehdään muutaman vuoden välein. Sähkön hintakehitys määrää tällä kertaa sen, milloin ohijuoksutus loppuu. Tuntitasolla ohijuoksutusta ei säädellä.

”Luulisin että luukut laitetaan kerralla kiinni, mutta voi olla että joku pieni sivuluukku jätetään vielä auki. Yleensä juoksutus otetaan kokonaan pois kerralla.”