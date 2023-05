Suuret oluet, pienet panimot -oluttapahtuma avataan tänä vuonna Tampereella torstaina. Pienpanimoiden oluita voi maistella Ratinassa torstaista lauantaihin. Pirkanmaalaisia panimoita mukana neljä.

Aamulehti

Suuret oluet, pienet panimot -oluttapahtuma (SOPP) alkaa tänä vuonna Tampereen Ratinassa torstaina 25. toukokuuta. Ratinassa voi maistella pienpanimoiden oluita lauantaihin saakka.

SOPP-tapahtumaan voivat osallistua kaikki pienpanimoliiton jäsenyritykset. Tänä vuonna mukana on 22 pienpanimoa ympäri Suomen, ja ruokatoimijoita paikalla on kuusi. Tänä vuonna on 21. kerta, kun SOPP järjestetään.

”Tapahtuma on vakiintunut, kun tätä on järjestetty niin kauan. SOPP:n tarkoitus on, että pienpanimot pääsevät itse esittelemään omia tuotteitaan ja yrityksiään ja pystyvät kertomaan niistä suoraan asiakkaille”, kertoo tapahtumajohtaja ja SOPP-tapahtuman perustaja Pekka Kääriäinen.

Kääriäisen mukaan tapahtuman keskiössä on oluiden maistelu, ja tuopit ovat pieniä 0,2- tai 0,4-litraisia.

”Juomat ovat laadullisesti suuria, vaikka tuopit ovat pieniä. Tarkoitus on, että voi maistella useammanlaisia ja -tyylisiä oluita, mitä erikoisuuksia kullakin panimolla on”, Kääriäinen kertoo.

Pienpanimot pääsevät sekä myymään omia tuotteitaan että saamaan tapahtumassa myös suoraa asiakaspalautetta. Kääriäinen kertoo, että asiakaspalaute on yrittäjille tärkeää, sillä se auttaa panimoita tuotekehityksessä. Osa panimoista tuo tapahtumaan maisteltavaksi koe-eriä.

”Joillain on myynnissä esimerkiksi pieniä määriä tynnyrikypsytettyjä oluita esimerkiksi yksi tai kaksi tynnyriä, eli mukana on tuotteita, joita ei saa mistään muualta”, Kääriäinen kertoo.

Hän arvioi, että tapahtumassa on yhteensä maisteltavana noin 200–300 erilaista olutta ja panimoiden tuotteita voi ostaa tapahtumasta mukaan, jos ne ostaa klo 21 mennessä ja juomien vahvuus on enintään 5,5 prosenttia.

Oluiden lisäksi tapahtumassa on kuusi ruokatoimijaa sekä livemusiikkia kaikkina päivinä.

Suomea kiertävä SOPP-tapahtuma järjestetään tänä vuonna Tampereen lisäksi Vantaalla, Lahdessa, Helsingissä, Turussa sekä Oulussa.

Pienpanimot pettyneitä alkoholipolitiikkaan

Pienpanimot ovat olleet pettyneitä, koska hallitus ei ole lämmennyt ajatukselle oluiden ja muiden enintään 5,5 prosenttisten pienpanimotuotteiden etämyynnistä suoraan asiakkaille, ja tähän toivotaan muutosta seuraavalla hallituskaudella.

”Meidän pitäisi olla samalla viivalla kuin ulkomaisten toimijoiden. On käsittämätöntä, että ulkomailta saa tilata oluita kotiin, mutta suomalaiset pienpanimot eivät voi toimittaa tai kuljettaa niitä asiakkaille”, Kääriäinen sanoo.

Alle 500 000 litraa vuodessa valmistavilla pienpanimoilla on suoramyyntioikeus yhdestä paikasta panimon yhteydessä, mutta niitä ei saa kuljettaa eikä lähettää muualle kuin ravintoloille tai tapahtumiin, joissa on anniskeluoikeudet.

Kääriäinen ja pienpanimoliitto toivoisivat tähän muutosta.