Tampereen kaupunkipyörissä ongelma – eivät toimi kaikilla Applen puhelimilla

Ongelmia on ollut pyörän lukon avaamisessa. Seuraavan päivityksen pitäisi tulla sovellukseen ensi viikon alussa.

Aamulehti

Tampereen kaupunkipyörien mobiilisovelluksessa on ollut ongelmia. Ongelmia on ollut Ios-käyttöjärjestelmän laitteissa sovelluksen viimeisimmän päivityksen jälkeen.

”Ymmärtääkseni ongelmia on ollut lukon avaamisessa. Pyörä otetaan käyttöön lukemalla sovelluksella qr-koodi, ja sen jälkeen lukon pitäisi aueta. Osalla Ios-käyttäjistä se ei ole päivityksen jälkeen aina toiminut”, sanoo Tampereen kaupungin liikennesuunnittelija Jukka Uusitalo.

Uusitalo kertoo, että kaupunki on viestinyt ongelmasta palveluntuottajalle, joka puolestaan on keskusteluyhteydessä sovellusta ja ohjelmistoja tuottavan sopimuskumppanin kanssa. Uusitalo ei osaa sanoa varmasti, milloin ongelma korjaantuu.

”Ensi viikon alussa pitäisi taas tulla sovelluspäivitys, niin siinä varmaan ensimmäisen kerran on odotettavissa jotain muutoksia. Varmaa aikataulua en valitettavasti osaa sanoa.”

Järjestelmää seurataan

Tampereen kaupunkipyöriin voi ostaa käyttöoikeuden kerrallaan joko päiväksi, kuukaudeksi tai koko huhtikuun puolivälistä lokakuun loppuun kestäväksi kaudeksi. Osa käyttäjistä on siis tällä hetkellä tilanteessa, jossa on maksanut käyttöoikeudesta, mutta pyörän käyttö ei onnistu. Uusitalon mukaan yleisperiaatteena tällaisissa tilanteissa on, että mahdolliset ongelmat ratkotaan asiakaspalvelun kanssa.

”Mutta tietysti, jos kaikki temput on tehty, eikä silti tahdo toimia, niin kyllä meillä sitten on mahdollisuus myös palauttaa rahat. Mutta ensisijaisesti yritetään korjata tilanne.”

Uusitalo lisää, että kaupunki seuraa aktiivisesti koko kaupunkipyöräjärjestelmän toimivuutta ja käy vuoropuhelua eri osapuolten kanssa.

”Yritämme jatkuvasti tarttua näihin ongelmatapauksiin ja kehittää järjestelmää, eli emme sillä lailla lepää laakereilla. Tietysti ikävä kuulla, että käyttöongelmia on, mutta toimenpiteet ovat käynnissä.”