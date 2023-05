Juuri nyt: Raja meni rikki! Tampereella on nyt 250 000 asukasta

250 000 asukkaan rajapyykki ylittyi Tampereella huhtikuun aikana. Väkiluku on kasvanut odotettua nopeammin.

Tältä Tampere näytti kauppakeskus Ratinassa sijaitsevan ravintola Periscopen katolta kuvattuna huhtikuun loppupuolella. Kaupungin kasvu on ollut vauhdikasta, ja rakennustyömaat ja nosturit ovat kuuluneet kiinteästi Tampereen maisemaan viime vuosina.

Aamulehti

Nyt se on varmaa: 250 000 asukkaan rajapyykki on ylittynyt Tampereella. Väkiluku on nyt 250 353 asukasta.

Tilastokeskus julkisti tuoreen väkiluvun ennakkotilaston tänään torstaina. Tilasto kertoo tilanteen huhtikuun lopussa eli rajapyykki on ylittynyt huhtikuun aikana.

Tampereen väkiluku on ollut alkuvuoden voimakkaassa kasvussa. Vielä viime vuoden lopulla arvioitiin, että 250 000 asukkaan raja ylittyisi heinäkuussa. Väkimäärä on kuitenkin kasvanut odotettua nopeammin.

Väkiluku on lisääntynyt yli 1 300 ihmisellä tammi-huhtikuun aikana. Kasvu on ollut selvästi viime vuotta nopeampaa.

Kasvu perustuu muuttovoittoon

Suurin syy väestönlisäykselle on kuntien välisestä muutosta ja maahanmuutosta saatu muuttovoitto.

Tampereen kaupungin ja Tilastokeskuksen vuosien 2017–2022 väestötilastojen perusteella alkuvuosi oli muuttovoittoisin sitten vuoden 2017. Lisäksi Tampereelle saapui enemmän maahanmuuttajia kuin kertaakaan aikaisemmin edellisten kuuden vuoden aikana. Tampereelle muutti tammi-maaliskuun aikana 3 236 asukasta muista Suomen kunnista ja 760 maahanmuuttajaa.

Luonnollinen väestönlisäys puolestaan on miinusmerkkistä, sillä kuolleita on alkuvuoden aikana ollut enemmän kuin syntyneitä.

Tampereella on kuluvana vuonna syntynyt vähemmän lapsia kuin yhtenäkään alkuvuonna edellisten kuuden vuoden aikana. Kuolleita taas on saman ajanjakson aikana ollut enemmän vain viime vuonna, joka erottui tilastoissa piikkinä.

Liian nopeaa kasvua?

Viime vuonna Tampereen väestönkasvuprosentti oli 1,98. Hallittavana kasvuna pidetään yleisesti 1–1,5 prosenttia. Seutujohtaja Päivi Nurminen kuitenkin sanoi helmikuussa Aamulehden haastattelussa, ettei usko kasvun aiheuttavan isoja häiriöitä, sillä tulevaisuuden maankäytön suunnittelua on ennakoitu. Kaupunkiseudulla on tehty pitkän aikavälin visioita ja rakennesuunnitelma vuoteen 2040 asti.

Viime vuoden jälkeen kasvutahti näyttää vain kiihtyneen. Tuore pormestari Kalervo Kummola sanoo, että on vielä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä alkuvuoden perusteella.

Hän sanoo olettaneensa, että kasvu hidastuisi tänä vuonna, koska asuntorakentaminen on markkinatilanteen takia hidastunut ja piensijoittajia poistunut markkinoilta korkojen nousun seurauksena. ”Mutta tämä todistaa, että Tampere on vetovoimainen kaupunki, Sisä-Suomen keskus, ja jopa pääkaupunkiseudulta pyritään tänne.”

”Mutta vielä ei mitään tullirajoituksia ole ajateltu laittaa”, Kummola vitsailee.

Tampere ei aio järjestää juhlia rajapyykin ylittymisen kunniaksi, kertoo viestintäpäällikkö Raija Lindell. Sen sijaan kaupunkilaisille on tarjolla erilaisia pääsymaksuttomia tilaisuuksia. ”Kaikilla on mahdollisuus päästä vapaasti nauttimaan esimerkiksi taiteesta, tapahtumista, kursseista ja konserteista.”