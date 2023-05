Kaupunginhallitus valitsee uuden konsernijaoston kesäkuussa, mutta ehdokkaiden nimet ovat jo selvillä. Konsernijaosto muun muassa ohjaa ja valvoo kaupungin konserniyhtiöitä.

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto nimitetään Tampereella uudelleen kesäkuussa valtuustokauden puolivälitarkastelun yhteydessä. Syynä on myös se, että osa nykyisistä luottamushenkilöistä luopuu paikastaan. Nimekkäimmät luopujat ovat konsernijaoston nykyinen puheenjohtaja Lauri Lyly (sd.), joka pääsi eduskuntaan, sekä pormestariksi siirtynyt Kalervo Kummola (kok.), joka toimi valtuustokauden alkupuoliskon konsernijaoston ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Konsernijaosto muun muassa ohjaa ja valvoo kaupungin konserniyhtiöitä. Vuonna 2022 niiden liikevaihto oli noin 1 190 miljoonaa euroa, eli samaa suuruusluokkaa kuin Tampereen kaupungin budjetti soten lähdettyä. Konsernijaostossa on yhdeksän varsinaista jäsentä ja heistä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan pitää olla kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitus valitsee uuden konsernijaoston kesäkuussa, mutta ehdokkaiden nimet ovat jo selvillä.

Sdp:n ehdokkaat

Puolivälitarkastelun yhteydessä yksi konsernijaoston paikoista poistuu kokoomukselta ja siirtyy demareille. Konsernijaoston puheenjohtajaksi eduskuntaan siirtyvän Lauri Lylyn tilalle sdp esittää varavaltuutettu Anne Liimolaa ja hänen varajäsenekseen valtuutettu Sofia Julinia.

Konsernijaostoon ovat ehdolla myös sdp:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jyrki Koskinen ja hänen varajäsenekseen kaupunginvaltuutettu Antti Hiitti. Demareiden kolmas ehdokas on varavaltuutettu Rauno Ihalainen, jonka varajäseneksi esitetään Harri Hykköä.

Kokoomus

Konsernijaoston ensimmäinen varapuheenjohtaja Kalervo Kummola valittiin pormestariksi, ja hän luopuu siksi jaostopaikastaan. Kummolan paikalle varapuheenjohtajaksi nousee konsernijaoston sisältä Jouni Markkanen. Markkasen varalla on Kummolan aiempi varajäsen Ilpo Rantanen. Jaostossa jatkaa edelleen Katja Karintaus, jonka varajäsen on edelleen Anneli Taina.

Keskusta ja kd

Keskusta ja kristillisdemokraatit sopivat jo pormestariohjelmaa tehtäessä, että keskustalla on valtuustokauden ensimmäiset kaksi vuotta konsernijaoston paikka ja kristillisillä paikka kaupunginhallituksessa. Nyt puolivälitarkastelussa paikkoja vaihdetaan. Alkukauden konsernijaostossa ollut keskustan Vilhartti Hanhilahti on siirtymässä kaupunginhallitukseen ja hänen tilalleen konsernijaostoon on ehdolla kristillisten kaupunginvaltuutettu Sirpa Pursiainen. Pursiaisen varajäseneksi on ehdolla varavaltuutettu Satu Sipilä.

Muut paikat

Vihreiden Olga Haapa-aho jatkaa konsernijaoston toisena varapuheenjohtajana ja hänen varajäsenenään on edelleen Vilma Järvisalo. Myös perussuomalaisten luottamushenkilöt jatkavat ennallaan: konsernijaoston varsinaiseksi jäseneksi on ehdolla Yrjö Schafeitel ja varajäseneksi Lassi Kaleva.

Vasemmistoliiton Sinikka Torkkola on nousemassa konsernijaoston jäseneksi ja hänen varajäsenekseen esitetään Noora Tapiota, joka on alkukauden ollut varsinaisena jäsenenä.