Tampereen väärinkäytösvyyhti: Johtaja kiistää oman edun tavoittelun, haalariostoillekin löytyi selitys

Vastauksessa Savisaari, Paavola ja sivistys- ja kulttuurilautakunta esittävät esimerkiksi, että vapaakortit ovat olleet täysin normaali käytäntö jo 1980-luvulta asti. Aiemmin esiin nostetut kulut esimerkiksi vaateostoksista ovat heidän katsoakseen normaaleja kuluja. He nostavat esiin, että kaupungin päätöksenteko kärsii henkilökuntapulan vuoksi.

Tampereen kaupunki pyysi Lauri Savisaarelta, Pekka P. Paavolta ja kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnalta selitystä liittyen väärinkäyttöepäilyihin. Kaikki kolme osapuolta laativat selityspyynnön pohjalta yhteisen vastauksen, jonka he toimittivat kaupunginhallitukselle.

1127 kertaa vuodessa

Liikuntatoimen vapaakorttien suhteen Paavola nostaa esiin sen, että niiden olemassaolo on huomioitu raportissa vuonna 2015 eikä siihen ole puututtu.

”Jälkikäteen ajateltuna vanhat toimintatavat ohjasivat liikaa vapaakortin myöntämistä ja on tehty selkeä arviointivirhe vapaakorttia myönnettäessä huomioiden yhdenvertaisuus ja verotusasiat. Vapaakortin on lopetettu helmikuussa 2023 alkaen sisäisen tarkastuksen yhteydessä.”

Paavola avaa selityksessä myös vapaakorttien käyttömääriä.

”Vuoden 2022 aikana korttia käytettiin kuntosaleihin ja uimahalleihin yhteensä 1 127 kertaa 70 eri vapaakortilla. Uimahallien käytön kokonaisarvo on ollut 6 309,60 euroa ja kuntosalien kokonaisarvo on ollut 431,95 euroa, jos aikuinen olisi maksanut matkakortilla kertakäynnin. Laskennallisesti noin 16–17 kertaa korttia kohden.”

Ongelmia ostotilauksissa

Vaatteiden ja haalareiden ostot liikuntapalveluissa ovat tekstin mukaan olleet asianmukaisia ostoja työntekijöille esimerkiksi uimahalleihin ja laduille. Suuremmat ostot tehdään yleensä puitesopimuskumppanilta.

”Ostotilaukseen tulisi kuitenkin aina merkitä syy, miksi ei ole hankittu puitesopimuskumppanilta. Tässä toiminnassa on ollut huomattavia vajavaisuuksia. Asiasta on huomautettu useaan otteeseen ja vaadittu tarkkuutta tilauksiin”, Paavola kirjoittaa.

Tekstissä nostetaan esiin myös esimerkiksi, että kaupungin tapa oli subventoida lasten ja nuorten jääurheilua sijoittamalla kaupungin henkilökuntaa urheiluseurojen omistaman osakeyhtiön jäähallin kunnossapitoon. Siinä myönnetään, että sopimusasioiden tunteminen on ollut heikkoa, ja että siihen on panostettava enemmän lähitulevaisuudessa.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on ollut tietoinen siitä, että projektiavustusta on myönnetty myös osakeyhtiömuotoisille toimijoille. Se toteaa, että projektiavustuksia on lautakunnan näkökulmasta myönnetty vain avustuskriteerien mukaiseen toimintaan, kuten poikkeuksellisista kilpailu- ja harjoitteluolosuhteista aiheutuneisiin kustannuksiin.

Kiistää päättäjän oman edun tavoittelun

Selityksen lopussa Paavola ja Savisaari nostavat esiin, että kaupungilla ei ole riittävästi työntekijöitä laadukkaiden palveluiden tuottamiseen. He sanovat, että tämä vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden ja etenkin johtohenkilökunnan kehitysmahdollisuuksiin.

”Erityistarkastuksen kohteena olleisiin hankintoihin tai avustuspäätöksiin ei liity päätöksentekijän oman taloudellisen tai muun hyödyn tavoittelua, ja niin hankinnat kuin toistaiseksi voimassa olevat sopimukset on tehty liikuntapalvelujen järjestämisen takia”, Savisaari sanoo selityksessä.

Tekstissä esitetyissä korjaustoimenpiteissä on mukana esimerkiksi osaamisvajeiden kartoitus ja lisäkoulutuksen tarjoaminen.