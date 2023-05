Valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuussa. Tuolloin sen on myös päätettävä jatkotoimista, kuten vahingonkorvausvaatimuksista.

Aamulehti

Tampereen kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi lausuntoa, jonka mukaan sivistyspalveluiden palvelualueen johtaja Lauri Savisaarelle, liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavolalle ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsenille ei tule myöntää vastuuvapautta. Esityslistatekstissä sanotaan, että jos vastuuvapaus myönnettäisiin, se estäisi mahdollisten vahingonkorvauskanteiden nostamisen.

Kaupunginhallitus käsittelee tarkastuslautakunnalle annettavaa lausuntoa 22. toukokuuta.

Lausunto liittyy kaupungin tilitarkastus­kertomukseen, jonka mukaan on ilmennyt vakavia väärinkäytöksiä. Asianomaisille on tehty asiasta selityspyyntö, johon he ovat toimittaneet yhteisen vastauksen. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa tehnyt tilivelvollisiin kohdistuvan tilimuistutuksen. Se tehdään kuntalain mukaan tilanteessa, jossa virhe tai aiheutunut vahinko ei ole vähäinen.

"Jos tulee tällainen epäilys, niin toisen osapuolen näkemystä on kuultava. Vastuuhenkilöiltä pyydetään silloin selitys ja hallitukselta lausunto, joka on heidän näkemyksensä asiaan. Sitten lausunnon ja esiin tulleiden asioiden pohjalta tarkastuslautakunta päättää varsinaisesta vastuuvapausasiasta ja tekee esityksen suoraan valtuustolle”, kertoo lausunnon valmistelija, hallintojohtaja Heli Hirvelä.

Hänen mukaansa Savisaaren ja Paavolan lausuntojen arviointi kuuluu tarkastuslautakunnalle.

Aamulehti uutisoi Hakametsän hallin työntekijöiden väärinkäytöksistä maaliskuun alussa. Myöhemmin uutisoitiin myös Tampereen taidemuseossa ilmi tulleista valvonnan puutteista, joista aiheutui merkittäviä kustannuksia.

Asiaa käsitellään maanantaina

Valtuusto päättää vastuuvapaudesta todennäköisesti kesäkuun kokouksessa. Tarkastuslautakunta antaa lausuntonsa valtuustolle kesäkuuhun mennessä. Se myös arvioi asianosaisten antamat selitykset.

Jos vastuuvapautta ei myönnetä, valtuuston on päätettävä jatkotoimenpiteistä. Vaihtoehtoina ovat vahingonkorvausvaatimukset ja rikossyytteen nostaminen. Vahingonkorvauslain mukaan korvausta ei voi periä, jos on kyse lievästä tuottamuksesta eli virhe tai laiminlyönti on vähäinen. Tilintarkastaja kuitenkin katsoo lausunnossaan, että kyseessä on enemmän kuin lievä vahinko. Siten vahingonkorvauksien vaatiminen on mahdollista.

Tapauksesta tehdään rikosilmoitus, jos siinä on kyse kuntalain mukaisesta virkarikoksesta. Hakametsän jäävuorojen ja epäiltyjen omaan käyttöön tehtyjen ostosten osalta asia on viety poliisille jo helmikuussa 2023.

Esityksessä todetaan, että täydellistä tilannekuvaa ei vielä ole tutkimusten keskeneräisyyden vuoksi. Asiassa odotetaan vireillä olevan tai mahdollisesti vireille vielä saatettavan poliisitutkinnan päättymistä ja mahdollista syyttäjän syyteharkintaa ennen kuin vastuuvapauksia myönnetään edes osittain.