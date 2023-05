Varkaat vievät nyt Tampereella paljon polkupyöriä – Milloin poliisi lähtee paikalle, jos varastettu pyörä löytyy?

Tampereella tulee ilmoitus 1 300:sta varastetusta pyörästä vuodessa. Kysyimme, missä tapauksissa poliisi lähtee varastetun polkupyörän perään.

Aamulehti

Toimituksen saaman vinkin mukaan poliisi ei ole lähtenyt paikalle, vaikka henkilö on nähnyt itseltään varastetun pyörän toisen henkilön käytössä. Toisaalta toukokuun alussa poliisi jahtasi Helsingin Sanomien mukaan Helsingissä epäiltyä pyörävarasta usean poliisiauton voimin.

Selvitimme, missä tapauksissa poliisi lähtee varastetun polkupyörän perään.

Jos oma, varastettu polkupyörä löytyy vaikka asuinalueelta pyörätelineestä, lähteekö poliisi paikan päälle, jos poliisille soittaa, Sisä-Suomen poliisin rikosylikomisario Pasi Nieminen?

”Kyllä se lähtökohta näin on, että jos on tehnyt rikosilmoituksen, niin poliisi tulee käymään paikan päälle sinne, mistä pyörä on löytynyt.”

"Poliisi antaa puhelimessa ohjeet, miten toimia. Käytännössä useimmiten poliisi tulee paikan päälle.”

Kaikissa tapauksissa poliisi kuulemma ei ole lähtenyt paikalle, kun poliisille on ilmoitettu, että varastettu pyörä on nähty. Mistä tämä voisi johtua?

”En osaa sanoa, mistä on ollut kysymys. Voi riippua siitä, onko partioita vapaana vai ei. Tällaiset yhteydenotot ovat poliisille yksi tehtävä muiden joukossa. Voi olla, että partio ei pääse saman tien paikalle, koska on muilla tehtävillä. Sitten täytyy vain odottaa, että partio vapautuu ja pääsee tehtävälle.”

Onko kiinni pyörän arvosta, lähteekö poliisi paikalle?

”Käytännössä ei sillä arvolla ole väliä, koska poliisi ei tiedä pyörän arvoa eikä yleensä kysele pyörän arvoa.”

Jos löytää oman varastetun pyöränsä vaikka ojasta tai pyörätelineestä, voiko sen ottaa itselleen?

"Jos löytää oman pyörän tai mitä tahansa itseltä vietyä, poliisiin tulee olla yhteydessä, jos kadonneesta omaisuudesta on tehty rikosilmoitus. Poliisipartio tulee useimmiten käymään paikalla – ellei poliisi muuta neuvo. Voi olla, että pyörä on myyty uudelle omistajalle ja lukittu uudella lukolla. On useita vaihtoehtoja, millaisia väitteitä eri ihmiset esittävät, kun pyörää mennään katsomaan.”

”Tärkeintä on, ettei mene omin päin ottamaan omaisuutta takaisin, koska sitten on riski, että poliisille tulee uudestaan ilmoitus, että pyörä tai muu omaisuus on viety.”

”Voi käydä niin, että poliisi ottaa pyörän takavarikkoon, mikä tarkoittaa, että aletaan selvittää omistussuhteita. Pelkkä väite, että omistaa pyörän, ei riitä.”

Mikä estää pyörävarkaudet parhaiten?

”Kunnon lukitus ja kunnon säilytyspaikka. Varmin pyörän säilytyspaikka lienee kotona, omassa varastossa tai autotallissa, mutta kaikille näissä säilyttäminen ei ole mahdollista."

Millainen lukitus on varmin?

”Mitä järeämpi lukko, sen parempi. Kiinteään rakenteeseen, kuten pyörätelineeseen, lukittuna pyörällä on parhaat edellytykset säilyä. Mitä arvokkaampi pyörä, sitä enemmän kannattaa pohtia, kiinnittääkö siihen oman seurantalaitteen, joka toimii sim-kortilla.

Milloin pyöriä varastetaan eniten?

”Ilman muuta keväällä ja kesällä, mutta kyllä ympäri vuoden tulee ilmoituksia. Tällä hetkellä pyöriä viedään paljon. Tampereella tulee ilmoitus 1 300:sta varastetusta pyörästä vuodessa.”