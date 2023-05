Main ContentPlaceholder

Tampere

Tampereelle avautui hotelli ainutlaatuiselle paikalle: katso, miltä siellä näyttää – yrittäjät kertovat vaativasta remontista

Putiikkihotelli Sandsundiin tehtiin varauksia jo ennen kuin huoneista oli yhtään kuvaa. Herrainmäellä sijaitseva villa on ulkoapäin suojeltu rakennus, joten ulkoasu on säilytetty remontissa. Talon sisällä lähes kaikki on jouduttu uusimaan.

Tilaajille

Putiikkihotelli Sandsundin seitsemän huonetta ovat kaikki erilaisia. Kuvan Federley-sviittiin tehtiin ensimmäinen varaus hotellin avautumispäivälle perjantaille.

Aamulehti Tampereen keskustaan perustettu putiikkihotelli Sandsund avautui tällä viikolla. Ensimmäiset huonevaraukset olivat perjantaille. ”Tämä on arkkitehtuurillisesti spesiaali kohde spesiaalilla paikalla”, kuvailee Hilma Ryösä, yksi hotellin yrittäjistä. Mukana yritystoiminnassa ovat myös sisarukset Laura ja Valtteri Tuomisto sekä Laura Tuomiston puoliso, maajoukkuetason lentopalloilija Urpo Sivula.