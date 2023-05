Särkänniemen jättihanke etenee, Tampereen konserni­jaosto tekee tiistaina 30 miljoonan euron päätöksen: ”Tämä on ensimmäinen askel”

Särkänniemen hankkeen osalta Tampereen kaupungin pitää tehdä päätös kahdessa asiassa: pääomituksessa ja kiinteistökaupassa.

Aamulehti

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee tiistaina päätöksen Särkänniemi oy:n pääomittamisesta.

Särkänniemi on pyytänyt kirjeessään 7. toukokuuta Tampereen kaupunkia pääomittamaan yhtiötä tekemällä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 30 miljoonan euron pääomasijoituksen. Tampereen kaupunginvaltuusto näytti hankkeelle vihreää valoa jo periaatepäätöksessään lokakuussa vuonna 2021.

Nyt pyörät lähtevät toden teolla pyörimään. ”Tämä on todella iso hanke Särkänniemelle. Se vaatii kaupungilta sijoituksen tekemistä yhtiöön, jotta hanke voidaan viedä läpi. Nyt tätä lähdetään toteuttamaan. Tämä on ensimmäinen askel siinä”, sanoo Tampereen kaupungin liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen.

Särkänniemen hankkeen osalta Tampereen kaupungin pitää tehdä päätös kahdessa asiassa: pääomituksessa ja kiinteistökaupassa. Tarkoituksena on myydä Särkänniemelle koko kehitysalueen maapohja. Valtuusto päättää kummastakin asiasta lopullisesti.

”Kun molemmat ovat maalissa, voidaan hanketta lähteä viemään eteenpäin”, sanoo Vuojolainen.

Mikä? Asemakaava-alue Särkänniemen asemakaava-alueen pinta-ala on 42,7 hehtaaria, josta noin 7,9 hehtaaria on vesialuetta. Alue rajautuu pohjoisessa Näsijärveen, lännessä Sahanteränkatuun ja Onkiniemeen, etelässä Paasikivenkatuun ja rataan sekä idässä rakentumassa olevaan Ranta-Tampellan asuinalueeseen. Asemakaava-alueen kokonaiskerrosala on noin 110 000 kerrosneliömetriä, josta uutta rakennusoikeutta on noin 72 000 kerrosneliömetriä. Asuinrakentamista on noin 34 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 760 uutta asukasta. Kaava-alueen tonttien arvoksi on arvioitu runsaat 23 miljoonaa euroa.

Kyseessä on valtavan iso ja pitkäkestoinen projekti. Periaatepäätöksen jälkeen Särkänniemi on tehnyt muun muassa hankkeen konseptin kehittämistä, laskelmia, käynyt alustavia neuvotteluja rahoituksesta mahdollisten hankekumppaneiden kanssa ja suunnitellut koko hankkeen toteutusta.

Kaupunki sen sijaan on tehnyt esimerkiksi ensimmäistä kertaa kahdella ulkopuolisella taholla markkinatalous­toimijatestit. Se tarkoittaa, että kaupungin on pitänyt tarkastella sitä, tekisikö jokin yksityinen sijoittaja samankaltaisissa olosuhteissa vastaavanlaisen sijoituksen. ”Olemme saaneet lausunnot, että myöskin yksityinen toimija voisi näillä oletuksilla ja odotuksilla sijoittaa.”

Kaupunki on myös selvittänyt, että sijoitus on markkinaehtoinen eikä se sellaisenaan sisällä kiellettyä valtiontukea.

Vuojolainen kertoo, että rahat, 30 miljoonaa euroa, tulevat kaupungin budjetista. ”Kaupunki sijoittaa Särkänniemen yhtiöön. Meillä on vahva odotus, että tulevaisuudessa on olemassa hieno ja komea Särkänniemi, joka tekee sellaista bisnestä, että saamme sijoituksen arvonnousuna ja osakkeina takaisin kaupunkilaisille. Toki rahaa tulee myös kiinteistökaupasta. Mutta tässä on kyse sijoituksesta, jolla odotetaan tuottoa tulevaisuudessa.”