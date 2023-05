Main ContentPlaceholder

Tampere

Pelkoa herättäneen Nala-koiran omistaja harkitsee muuttavansa pois Tampereelta – koirasta yhteensä viisi rikosilmoitusta

David Lopez on pitänyt koiraansa vapaana Tampereella. Koira on aiheuttanut pelkoa ja siitä on tehty nyt viisi rikosilmoitusta.

David Lopez ja hänen koiransa Nala kuvattuna 8. toukokuuta.

Aamulehti Tampereen Kaupissa vapaana pidetyn ja paljon keskustelua herättäneen Nala-koiran omistaja David Lopez harkitsee nyt muuttoa pois Tampereelta. Lopez on asunut aiemmin Helsingissä ja harkitsee nyt muuttavansa kesän jälkeen sinne takaisin. Hän kertoo, että Helsingin Rajasaaressa koira sai olla vapaana.