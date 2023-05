Likkojen lenkki peruttiin tänäkin vuonna – perinteikkään tapahtuman jatko on avoin

Bauer Media etsii uutta tapahtumakumppania ensi vuoden Likkojen lenkille. Tapahtumaa 22 vuotta tuottanut Niina Seppänen kuvailee olevansa hämmentynyt ja pettynyt tapahtuman perumisiin.

Ensimmäisen kerran vuonna 1989 Tampereella järjestetty Likkojen lenkki -urheilutapahtuma jää järjestämättä tänäkin vuonna. Tapahtuman omistaa Bauer Media oy.

”Meillä on sellainen tilanne, että olemme joutuneet perumaan tapahtuman pandemian ja kriisien takia jo muutamana vuonna. Ja nyt tilanne on se, että katsomme seuraavaan vuoteen, missä mennään tapahtumakentän kanssa yleisesti ottaen”, Bauer Median sisältöjohtaja Hermanni Seppälä sanoo.

Edellisen kerran perinteikäs urheilutapahtuma järjestettiin vuonna 2020, jolloin Likkojen lenkki juostiin poikkeuksellisesti toukokuun sijaan elokuun lopussa.

Viime vuonna tapahtuma oli määrä järjestää jälleen elokuussa, mutta se peruttiin vedoten alkuvuoden 2022 pandemiatilanteeseen. Sama syy perumiseen on Seppälän mukaan edelleen taustalla, mutta myös lippujen heikompi kysyntä vaikuttaa.

”Korona on yksi asia ja toinen on se, miten yritykset suhtautuvat tällä hetkellä tuon tyyppisiin tilaisuuksiin. Likkojen lenkkihän on ollut tosi vahvasti tapahtuma, johon yritykset ovat ostaneet yrityslippuja. Haluamme myös kehittää tapahtumaa. Nyt kun on ollut taukoa, niin pääsemme aloittamaan puhtaalta pöydältä.”

Tuottaja irtisanoi yhteistyön

Bauer Median Likkojen lenkin tuottajakumppani on ollut tamperelainen Tapahtumatuotanto Voltti, jonka toimitusjohtaja Niina Seppänen on tuottanut lenkkiä 22 vuotta. Hän kuvailee olevansa hämmentynyt ja pettynyt, koska omistaja ei ole viime eikä tänäkään vuonna järjestämässä tapahtumaa.

Seppänen sanoo irtisanoneensa yhteistyön Bauer Median kanssa viime vuoden huhtikuussa. Päätös ei ollut helppo, sillä Likkojen lenkki oli ollut hänen yritystapahtumia tuottavalle yritykselleen iso vuosittainen projekti.

Suurin syy yhteistyön päättämiseen oli Seppäsen mukaan epätietoisuus siitä, mitä omistaja aikoo tapahtumalle tehdä.

”Bauer Media omistaa tuotemerkin, ja jos he eivät halua tapahtumaa järjestää, minä en voi tehdä mitään vaikka haluaisinkin.”

Seppänen tuotti Likkojen lenkkiä ensin vuodesta 2000 lähtien Radio 957:n palkkalistoilla ja vuodesta 2008 oman Voltti-yrityksensä kautta. Vuonna 2015 Bauer media osti SBS Finlandin radiot, minkä myötä myös Likkojen lenkki siirtyi sen omistukseen.

Enemmän live-musiikkia

Bauer Median Seppälä kiittelee Tapahtumatuotanto Voltin kanssa tehtyä pitkää yhteistyötä, mutta sanoo, että tapahtuman uudistustarpeen vuoksi nyt haetaan uutta tuottajakumppania.

”Meillä ei ole tapahtumajärjestäjä­kumppania, ja tulemme sellaisen hakemaan, koska Bauer Media ei sinällään ole mikään tapahtumajärjestäjä.”

Likkojen lenkille on osallistunut vuosittain tuhansia naisia, parhaimmillaan osallistujamäärä on ollut yli 10 000. Seppälä lupaa, että tapahtuma järjestetään ensi vuonna.

”Näillä näkymin kyllä. Totta kai suhdanteet ja ensi kesä näyttävät sen, kuinka hyvin tapahtumat vetävät. Haluamme nyt katsoa, miten ihmiset haluavat olla mukana tällaisissa tapahtumissa.”

Seppälä ei kerro vielä tarkemmin, millaisia suunnitelmia Likkojen lenkin jatkolle on.

”Vaikka urheilutapahtuma on iso osa Likkojen lenkkiä, ehkä pyrimme löytämään mallin, jossa live-musiikilla olisi isompi rooli. Ei nyt varsinaisesti festivaalin suuntaan, mutta ehkä konserttia olisi enemmän.”