Yli 80-metrisen piipun korjaaminen on laaja urakka – Tampereen keskustan suojeltu maamerkki on pahoin vaurioitunut

Klingendahlin savupiipun yläosa puretaan kokonaan ja muurataan uudelleen.

Aamulehti

Tamperelaisen tehdasrakennus Klingendahlin savupiipun varsinaiset korjaustyöt alkavat. Korjausurakka aloitettiin alkuvuodesta siten, että piipun ympärille rakennettiin teline ja huputus. Huputuksen tarkoituksena on suojata työntekijöitä ja ohikulkijoita mahdolliselta irtoavalta materiaalilta sekä mahdollistaa korjaustöiden tekeminen telinetasoilta. Nyt teline ja huputus ovat valmiit, ja varsinaiset korjaustyöt päästään aloittamaan.

Kyseessä on laaja urakka, koska korjattavaa on yli 80 metrin korkuisessa piipussa paljon. Erityisesti piipun yläosa on pahoin vaurioitunut.

Kiinteistö oy Tampereen Klingendahlin hallituksen jäsen Pentti Kaivonen kertoo, että piipun ylläpito on ollut ongelma jo pitkään. Piipun rakenteet on suunniteltu sillä ajatuksella, että piippu pysyy lämpimänä. Sen jälkeen, kun tehdastoiminta loppui, piippu on kuitenkin ollut kylmänä.

”Tiilien ja muurauslaastien pakkasenkesto-ominaisuuksia ei ole suunniteltu siihen. Piiput ovat korkeita rakennelmia ja altistuvat todella voimakkaalle kosteusrasitukselle, kun sataa ja vesi pääsee jäätymään. Pikkuhiljaa tiilet alkavat rapautua”, korjaustöiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä työmaa-aikaisesta valvonnasta vastaavien A-Insinöörien suunnittelujohtaja Kari Lehtola selittää.

Kiinteistö oy Tampereen Klingendahl on yksi kolmesta kiinteistön omistavasta yhtiöstä. Muut omistajat ovat Kiinteistö oy Villankehrääjä ja Asunto oy Raasija. Nämä kolme yhtiötä ovat myös piipun korjauksen tilaajat.

Kari Lehtola tarkastelee muuraussaumojen kuntoa.

Kolmessa osassa

Korjausta varten piippu on jaoteltu kolmeen osaan sen mukaan, millaisia korjaustöitä sille on tarpeen tehdä. Parhaassa kunnossa on piipun alaosa, ja eniten korjattavaa on yläosassa. Yläosassa on pystyhalkeama ja merkittäviä rapautumavaurioita, ja se joudutaan siksi purkamaan kokonaan.

”Yläosa on pahoin vaurioitunut. Siitä puretaan 11 metriä ja se muurataan uudelleen”, sanoo Kiinteistö oy Tampereen Klingendahlin hallituksen puheenjohtaja Timo Parviainen.

”Tarkka purkulaajuus määritellään, kun päästään yläosaan tarkemmin käsiksi”, kertoo puolestaan Kari Lehtola. Hänen mukaansa tarkoituksena on purkaa vain sen verran, kuin on tarve.

Piipun keskimmäisestä osasta uusitaan kaikki saumaukset pakkasenkestävällä muurauslaastilla ja vaurioituneet tiilet vaihdetaan. Keskimmäinen osa ylettyy 40 metrin korkeudesta 71 metriin. Alaosasta eli maanpinnasta 40 metrin korkeuteen saakka uusitaan vain vaurioituneet muuraussaumat sekä mahdollisesti vaurioituneet tiilet, jos sellaisia on.

Esimerkiksi tällainen halkeillut tiili uusitaan Klingendahlin piipun korjauksessa.

Tarkastellaan vuosittain

Lehtolan mukaan viimeisin laajempi peruskorjaus piipulle on tehty 1980-luvulla. Tavoitteena on, että piippu kestää nyt tehtävän korjauksen jälkeen ainakin seuraavat 50 vuotta. Lehtola korostaa, että korjauksen jälkeen tarkoituksena on tarkastella piipun kuntoa vuosittain ja tehdä pieniä ylläpitäviä korjauksia tarpeen mukaan.

Klingendahlin tehdas on suojeltu kohde. Myös piipun korjausta on osaltaan rajoittanut se, että kohteen tulee säilyä alkuperäisen näköisenä. Esimerkiksi se, että piippua olisi lyhennetty purkamalla siitä osa, ei ollut mahdollista.

Piipun korjauksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana.

Klingendahlin tehtaanpiippu on huputettu, ja varsinaiset korjaustyöt voidaan aloittaa.