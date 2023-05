Tampereen Kansainväliset Suurmarkkinat alkavat keskiviikkona. Markkinat järjestetään Tampereen Hämeenpuistossa 17.–21. toukokuuta.

Tampereen Hämeenpuistossa on aloitettu valmistelut kansainvälisiä suurmarkkinoita varten. Hämeenpuiston puut oli maanantaina merkitty punakeltaisilla nauhoilla.

Tampereen Infran viheralueiden kunnossapidon työpäällikkö Teemu Kylmäkoski vahvistaa, että nauhojen avulla on suojattu tiettyjä nurmialueita, ettei kaikille alueille tulisi autoja tai kojuja. ”Sinne on eilen mitattu markkinapaikkoja. Siellä oli täysi tohina päällä markkinavalmistelujen kanssa”, sanoo Kylmäkoski tiistaiaamuna.

Tampereen Kansainväliset Suurmarkkinat alkavat keskiviikkona. Markkinat järjestetään Tampereen Hämeenpuistossa 17.–21. toukokuuta. Kojut ovat avoinna keskiviikosta lauantaihin kello 10–20 ja sunnuntaina kello 10–18. Mukana on yrittäjiä yli 30 maasta ja lukuisista Suomen eri maakunnista. Keskeisenä ideana on, että markkinoilla on myynnissä eri maiden ja maakuntien erikoistuotteita.