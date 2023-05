Main ContentPlaceholder

Tunnetusta tamperelaiskoulusta paljastuu vakavia ongelmia – Rehtori lähetti nuorelle alaiselleen romanttisia viestejä, osa työntekijöistä syyttää erikoisesta käytöksestä ja osaamattomuudesta

Tampereen Juhannuskylän yhtenäiskoulussa on ilmennyt asiatonta käytöstä, luottamuspulaa ja johtamisongelmia, jotka henkilöityvät rehtori Petri Fihlmaniin. Rehtori on pyytänyt julkisesti anteeksi, nyt kouluun haetaan erityisasiantuntemusta luottamuksen kohentamiseksi. Ongelmia ovat yrittäneet ratkaista myös työterveyshuollon ja kaupungin työsuojelun edustajat. Osa henkilökunnasta puolustaa ja ymmärtää rehtoria, joka on nyt siirretty työskentelemään alakoulun puolelle: ”Hän on vuorovaikutustaidoiltaan omanlaisensa, töksäyttelevä, mutta tässä työssä pitää ymmärtää erilaista kommunikointia.”

Osa Tampereen Juhannuskylän yhtenäiskoulun henkilökunnasta kertoo menettäneensä luottamuksensa rehtoriin. Juhannuskylän yläkoulu toimii tässä Tammerkosken koulutalossa.

Aamulehti Tampereen Juhannuskylän yhtenäiskoulun rehtori Petri Fihlman on viime vuoden marraskuusta lähtien työskennellyt pääasiassa Juhannuskylän alakoulussa ja apulaisrehtori Kirsi Numminen on hoitanut hänen tehtäviään yläkoulussa. Syksyksi kouluun haetaan yhtä tai kahta erityisasiantuntijaa kehittämään johdon ja henkilöstön luottamusta ja työyhteisötaitoja.