Pekka Salmi myöntää, etteivät valinnat menneet sääntöjen mukaan – ”Näin on tapahtunut aiemminkin”

Kysyimme sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtajalta Pekka Salmelta, mitä valtuustoryhmässä torstaina tapahtui ja mitä seuraavaksi tapahtuu.

Aamulehti

Tampereen sdp:n valtuuston luottamustehtävien paikkajako on johtamassa valtuutettu Aila Dündar-Järvisen eroon sdp:n valtuustoryhmästä.

Taustalla on luottamustoimien jako. Paikkoja jaettiin uudelleen tavanomaisen valtuustokauden puolivälitarkastelun vuoksi ja siksi, että Lauri Lyly valittiin kansanedustajaksi. Lyly ilmoitti valintansa jälkeen, että haluaa luopua kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajuudesta.

Sdp:n kunnallisjärjestö esitti Dündar-Järvistä kaupunginhallitukseen. Puolueen sääntöjen mukaan kesken vaalikauden vapautuvista paikoista pormestariston ja kaupunginhallituksen jäsenten paikoista päättää kunnallisjärjestön edustajisto, muista paikoista päättää kunnallisjärjestön hallitus.

Miksi ryhmässä ei noudatettu tätä sääntöä, ryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi?

”Hyvä kysymys. Kannatin kunnallisjärjestön hallituksen esitystä. Säännöt ovat näin, mutta ennenkin on käynyt, että kun valtuustoryhmä käsittelee asiat, se valitsee toisin. Näin on tapahtunut muutamia kertoja aiemminkin minun aikanani.”

Voiko sääntöjen vastaisesti toimia?

”Nämä ovat puolueen sisäiset säännöt, jotka eivät ole juridisesti päteviä kaupunginvaltuustossa, vaan ne tehty demareiden omiksi säännöiksi. Jää nähtäväksi, mitä seuraamuksia ja jälkipuintia asiasta tulee kunnallisjärjestössä.”

Miten aloite toisenlaisesta valinnasta tehtiin?

”Eräs ryhmän jäsen teki vastaesityksen, jota kannatettiin. Asiasta jouduttiin äänestämään, tulos oli 12–5.”

Mitä paikkajaosta siis päätettiin?

”Ryhmä hyväksyi muut kunnallisjärjestön esitykset sellaisenaan. Ainoastaan tästä yhdestä paikasta äänestettiin, ja Inna Rokosa valittiin kaupunginhallitukseen varsinaiseksi jäseneksi. Dündar-Järvinen valittiin kaupunginhallituksen varajäseneksi ja kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajaksi, joka on äärimmäisen merkittävä tehtävä, yksi merkittävimpiä ja vaikutusvaltaisimpia tehtäviä, mitä demareilla Tampereella on.”

Ryhmän tekemä valinta on esitys. Kaupunginhallituksen paikoista päättää valtuusto 15. toukokuuta. Konsernijaoston puheenjohtajasta päättää valtuuston toukokuussa valitsema kaupunginhallitus kesäkuussa.

Imoittiko Dündar-Järvinen heti tyytymättömyytensä?

”Hän sanoi, ettei ota paikkoja vastaan. Silti hänet valittiin näihin kahteen paikkaan. Toivoin silloin, että hän jatkaa ryhmässä. Hän kuitenkin ilmoitti perjantaina uudelleen, että ei ota paikkoja vastaan.”

Dündar-Järvinen on kertonut perustavansa oman valtuustoryhmän. Katsotko, että tilanne voi vielä muuttua?

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että hän on jättämässä ryhmän.”

Miten asioiden käsittely etenee, jos ero toteutuu?

”Kunnallisjärjestön edustajisto kokoontuu maanantaina päättämään kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja kunnallisjärjestön hallitus konsernijaoston puheenjohtajasta. Dündar-Järvisen ero käsitellään valtuustoryhmän ylimääräisessä kokouksessa maanantaina.”

Ryhmänjohtajakausillesi on mahtunut monenlaisia kiistoja ja jäseniä on eronnut ryhmästä. Miten arvioit omaa osuuttasi näissä kiistoissa?

”Viimeisimmät kiistat viime kaudella ja tämä juontavat luottamustoimipaikkojen valintoihin. Politiikassa on mukana kunnianhimoisia ihmisiä, ja on valitettavaa, etteivät kaikki saa kaikkea, mistä seuraa pettymyksiä. Tästä on tullut tietynlaisia reaktioita.”

”Itse olen nytkin yrittänyt puhua Dündar-Järvistä ympäri, että hän ottaisi tehtävät vastaan, mutta en ole onnistunut. Se on harmillista, en tiedä, olisiko joku toinen onnistunut paremmin. Minulla ei ole enempää keinovalikoimaa.”

Millaisia vaikutuksia tällä on teidän politiikkaanne?

”Kaikki julkiset kiistat vahingoittavat puoluetta, oli kuka tahansa oikeassa tai väärässä. Uskon, että pääsemme nopeasti tästä yli. Politiikan tekemiseen tämä ei vaikuta.”

Lue lisää: Aila Dündar-Järvinen perustaa oman valtuustoryhmän: ”Minut pelattiin ulos”

Lue lisää: Aila Dündar-Järvinen aikoo yllättäen erota demareiden valtuustoryhmästä Tampereella – ”Se oli aivan järkyttävää, minua haukuttiin siellä toista tuntia”

Lue lisää: Sdp:n valtuustoryhmässä rajuja erimielisyyksiä Tampereella – ei suinkaan ensimmäistä kertaa

Lue lisää: Keskustelu oli tiukkaa ja kokouksen tunnelma kireä – Pekka Salmi kiistää, että Dündar-Järvistä olisi kiusattu tai itketetty

Lisäys 14.5. kello 19.35: Täsmennetty valintojen päätöksentekoa.Valtuusto ja kaupunginhallitus päättävät lopullisista valinnoista, ryhmän päätös on esitys.