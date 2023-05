Puheenjohtaja Pekka Salmi joutuu jälleen selittelemään sdp:n valtuustoryhmän sisäisiä erimielisyyksiä. Muistatko nämä aiemmat tapaukset?

Sdp:n valtuustoryhmässä kuohuu Tampereella – jälleen kerran. Nyt kyse on kaupunginvaltuutettu Aila Dündar-Järvisen luottamuspaikoista valtuustokauden puolivälitarkastelun yhteydessä.

Torstaina kokoontunut valtuustoryhmä äänesti Dündar-Järvisen sijasta kaupunginhallituksen varsinaisen jäsenen paikalle esitettäväksi Inna Rokosaa, jolloin Dündar-Järviselle jäisi varajäsenen paikka. Dündar-Järviselle olisi ollut tarjolla kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajuus. Se on Tampereen kuntapolitiikan merkittävimpiä tehtäviä ja vapautuu kansanedustajaksi valitulta ex-pormestari Lauri Lylyltä.

Erimielisyyksien seurauksena Dündar-Järvinen on ilmoittanut eroavansa valtuustoryhmästä ja uhannut erota jopa koko valtuustosta. Dündar-Järvisen mielestä häntä kiusattiin ja itketettiin kokouksessa, mutta valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi kiistää tämän.

Vain noin kolme vuotta sitten, maaliskuussa 2020, sdp:n valtuustoryhmä hajosi kahtia. Valtuutetut Atanas Aleksovski, Anneli Kivistö, Ilpo Sirniö ja Esa Kanerva sekä varavaltuutettu Ulla Kampman erosivat ryhmästä ja pysyivät sen ulkopuolella valtuustokauden loppuun. ”Ryhmän jäsenten syrjintä, kiusaaminen, vähättely, syyllistäminen ja luottamuksen puute ovat tehneet toiminnastamme mahdotonta”, eronneet perustelivat tiedotteessaan.

Taustalla oli Pekka Salmen epäilyksen mukaan todennäköisesti ainakin Aleksovskia ja hänen asemaansa koskenut keskustelu edellisten vuosien aikana, tosin tämän ainakin Kivistö kiisti. Aleksovski joutui luopumaan useista luottamustehtävistään Kotilinnasäätiön tontinluovutustapauksen takia. Kotilinnasäätiön johtaja, kuntapoliitikko Aleksovski oli saanut käräjäoikeudessa ehdollisen vankeustuomion luottamusaseman väärinkäytöstä, mutta hovioikeus kumosi tuomion helmikuussa 2020. Liittyi ryhmän hajoaminen Aleksovskiin tai ei, ryhmän jäsenten välillä oli pahoja ristiriitoja.

Jo toukokuussa 2019 Anneli Kivistö oli ilmoittanut eroavansa sdp:n valtuustoryhmästä. Kivistö syytti ryhmää ikärasismista. Häntä ei enää haluttu valita kaupunginhallitukseen. Kuten nyt Dündar-Järvisen tapauksessa, silloinkin luottamuspaikkoja tarkasteltiin valtuustokauden puolivälissä. Lopulta Kivistö perui eroaikeensa.

Tänä vuonna tulee kymmenen vuotta yhdestä Tampereen kuntapolitiikan repivimmistä kiistoista. Tampereelle suunniteltiin Rantatunnelia, mitä demarit vastustivat yhtenä kuntavaaliteemanaan. Kun valtuuston päätös tunnelin rakentamisesta koitti, neljä demaria äänesti tunnelin puolesta. Johanna Loukaskorpi, Hanna Tainio, Tarja Jokinen ja Riitta Ollila erotettiin ryhmästä. Tapaus jätti demariryhmään arpia, vaikka erotetut palasivat lopulta takaisin.

Kiistoja on varmasti ollut kymmenen vuoden aikana muitakin kuin tässä kerrotut. Joskus niissä on kyse poliittisista näkemyksistä ja periaatteista, joskus luottamuspaikoista ja vallasta. Mainituille neljälle tapaukselle on yhteistä se, että ne ovat tapahtuneet Pekka Salmen ollessa ryhmänjohtajana. Tästä ei välttämättä kannata vetää suoraa syy-yhteyttä, mutta melko montaa tapausta Salmi on joutunut julkisuudessakin selvittelemään.

Nyt Salmi harmitteli valtuustoryhmän nimissä, että Dündar-Järvistä koskeva kiista levisi julkisuuteen. Hyvä, että levisi. Aamulehden lukijoilla – siis äänestäjillä ja kuntalaisilla – on oikeus tietää, mitä kunnallisen päätöksenteon kulisseissa tapahtuu ja millaisia kiistoja luottamuspaikkojen ja vallan jakamiseen liittyy.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö