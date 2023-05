Aila Dündar-Järvinen perustaa oman valtuustoryhmän: ”Minut pelattiin ulos”

Maanantaina Aila Dündar-Järvinen kokoustaa viimeisen kerran kaupunginhallituksen jäsenenä.

Aila Dündar-Järvinen on pöyristynyt tavasta, jolla hänen luottamustehtäviään sdp:n valtuustoryhmässä vähennettiin. ”Keskustelu ryhmän kokouksessa oli loukkaavaa.”

Aamulehti

Tampereen kaupunginvaltuutettu Aila Dündar-Järvinen perustaa maanantaina oman valtuustoryhmän. Hänelle myönnetään virallinen ero sdp:n valtuustoryhmästä ryhmän kokouksessa maanantaina.

”Perustan kaupunginvaltuustossa oman ryhmän. Teen siinä omannäköistäni sosiaalidemokraattista politiikkaa. Olen viikonlopun aikana pohtinut myös politiikan jättämistä, mutta olen kiitollisuudenvelassa äänestäjilleni. Sain kuitenkin kuntavaaleissa Tampereella sdp:n naisehdokkaista kolmanneksi eniten ääniä Sanna Marinin ja Pia Viitasen jälkeen.”

Ei puolueen vaihdolle

Dündar-Järvisen mukaan puolueen vaihtaminen toiseen on täysin poissuljettua.

”Sitä en aio tehdä missään tapauksessa. Olen sydämeltäni demari. Katson nyt, mitä valtuustokauden kahtena viimeisenä vuotena tapahtuu. Yksin seuraaviin kuntavaaleihin lähteminen ei ole mahdoton ajatus, mutta sellainen vaatii valtavasti työtä. Se on selvää, että yksinäni en seuraavissa kuntavaaleissa pääse läpi.”

Dündar-Järvinen kuvaa loppuviikon tapahtumia henkilökohtaiseksi tragediaksi. Hänen näkemyksensä mukaan hänet pelattiin tietoisesti ulos kaupunginhallituksesta, ja hän on edelleen pöyristynyt tavasta, millä se valtuustoryhmässä tehtiin. Johanna Loukaskorpi toi esityksen Inna Rokosan nostamisesta kaupunginhallituksen jäseneksi juuri ennen kokousta, ja Dündar-Järvisen käsityksen mukaan esitys tuli täysin yllätyksenä myös valtuustoryhmän puheenjohtajalle Pekka Salmelle ja sdp:n kunnallisjärjestön puheenjohtajalle Jyrki Koskiselle.

”Heille haluan antaa täydet kiitokseni. Muuten koen tämän haitantekona ja ikärasismina, koska olen hoitanut omaa tehtävääni kaupunginhallituksessa hyvin. Nyt kaupunginhallitukseen haluttiin nostaa kaupunginhallituksen varajäsen, ja minun pudottamiselleni sanottiin perusteluiksi ikä. Olen syntynyt vuonna 1962. Olen iäkäs, mutta täysin terve ja täynnä virtaa. Olen ollut jopa yliaktiivinen tehtävässäni kaupunginhallituksessa, ottanut selvää, kehittänyt ja raportoinut kaupunginhallituksen asioista aktiivisesti omalle valtuustoryhmälleni.”

Maanantaina kello 13 hän kokoustaa viimeisen kerran kaupunginhallituksen jäsenenä. Myöhemmin iltapäivällä on kaupunginvaltuuston kokous.

”Mietin nyt oman ryhmän nimeä. Teen kaksi vuotta täysillä työtä kaupunginvaltuutettuna. Kaupunginhallitukseen en valitettavasti enää pääse. En varmasti ole Pekka Paavolan vertainen, mutta perustihan hänkin oman valtuustoryhmän. Olen sydämeltäni sosiaalidemokraatti, ja koska minua ei enää hyväksytä ryhmään, tähän täytyy nyt tyytyä.”

Valtuutettu yli 20 vuotta

Dündar-Järvinen on toiminut sdp:n kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsenenä sekä Pirkanmaan maakuntavaltuutettuna ja aluevaltuutettuna.

Kunnallispolitiikkaan hän tuli 1990-luvun loppupuolella kokoomuksen varavaltuutettuna. Kokoomuksen valtuutettu hän oli vuodesta 2000 vuoteen 2008, jolloin hän vaihtoi puoluetta sosiaalidemokraatteihin.

Aila Dündar-Järvinen sanoo, ettei hän olisi halunnut tuoda sdp:n valtuustoryhmän sisäisiä asioita julkisuuteen.

”Valtuustoryhmän sisäisestä sähköpostiryhmästä joku oli vuotanut yksityisen viestini. Siinäkin minun yksityisyydensuojaani loukattiin vakavasti. Ryhmä on täysin suljettu ja luottamuksellinen, eikä sieltä ole ollut lupa jakaa kenellekään ulkopuoliselle mitään. Tälläkin tavalla minut pelattiin lopullisesti ulos. Selvästi siellä on ollut porukka, joka on halunnut minut ulos.”

Lue lisää: Sdp:n valtuustoryhmässä rajuja erimielisyyksiä Tampereella – ei suinkaan ensimmäistä kertaa

Lue lisää: Aila Dündar-Järvinen aikoo yllättäen erota demareiden valtuustoryhmästä Tampereella – ”Se oli aivan järkyttävää, minua haukuttiin siellä toista tuntia”

Lue lisää: Keskustelu oli tiukkaa ja kokouksen tunnelma kireä – Pekka Salmi kiistää, että Dündar-Järvistä olisi kiusattu tai itketetty