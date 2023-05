Tampereen Lielahteen rakennetaan uusi ulkoliikuntapuisto – pop up -ulkokuntosalia voi nyt testata viiden viikon ajan

”Tähän on koetettu saada vähän samantyyppistä ajatusta kuin Sorsapuistossa.”

Yläkentällä on viiden viikon ajan ulkokuntosali. Taustalla alakentällä Lielahden koulun oppilaita liikuntatunnilla.

Aamulehti

Lielahden Teivaalantien varrella sijaitsevalle urheilukentälle rakennetaan uusi ulkoliikuntapuisto. Kenttä koostuu nykyisellään kahdesta erillisestä hiekkapäällysteisestä ylä- ja alakentästä.

Tampereen kaupungin mukaan liikuntapuiston rakentaminen aloitetaan alakentältä, johon on tulossa tekonurmikenttä jalka- ja pesäpallon peluuta varten. Talvisin kenttä jäädytetään jääradaksi. Tämän lisäksi alakentälle on tarkoitus rakentaa jääkiekkokaukalo, katukoripallokenttä sekä asfalttimaalauksin jaksotettu oleskeluun sopiva reitti.

"Alakentän työt aloitetaan kesäkuun alussa, ja sinne tulee tekojäällä olevat luistelujää ja -kaukalo. Tavoite on, että se olisi jo tänä vuonna muutoin valmis, mutta kylmäkoneiston saaminen jäänee ensi vuoden puolelle. Tulevana talvena tehdään näillä näkyminen vielä luonnonjäätä”, kertoo Tampereen kaupungin liikuntapäällikkö Mikko Heinonen.

Kentän yläosa on tarkoitus jakaa viiteen alueeseen, joille tulee juoksurata, pituushyppypaikka, ulkokuntosali, liikunnallinen leikkialue, jossa on trampoliineja, parkour-alue, pieni peliareena sekä rantalentopallokenttä.

Heinosen mukaan liikunta-alueen toteutuksessa on käytetty hyväksi muualla toteutettujen kohteiden saamaa palautetta. Hän kertoo, että yläkentän rakentaminen aloitetaan ensi keväänä, mutta sen toteutuminen on vielä riippuvainen 2024 talousarviosta ja myönnettävästä rahoituksesta.

"Toivotaan, että saataisiin tehtyä tähän uusi hieno alue. Tähän on koetettu saada vähän samantyyppistä ajatusta kuin Sorsapuistossa, mutta hieman pienemmässä mittakaavassa. Kysymme nyt palautetta, onko suunnitelma sellainen, kuin mitä juuri tälle alueelle toivotaan", Heinonen sanoo.

Kentän toteutuksesta on kuultu mielipiteitä myös kentän vieressä sijaitsevan Lielahden koulun opettajilta, sillä kenttä on aktiivisesti käytössä myös koululaisten liikuntatunneilla.

"Koetetaan saada alueesta sellainen, että se palvelisi kaikkia käyttäjäryhmiä ja olisi käytettävissä ympäri vuoden aamusta iltaan."

Lielahden pop up-ulkokuntosalin laitteissa on käyttöohjeet.

Tampereen ensimmäinen pop up -ulkokuntosali

Ylemmälle kentälle on tänä keväänä tuotu Tampereen ensimmäinen ulkokuntosali, jossa on yhdeksän kuntosalilaitetta, joista löytyy muun muassa jalkakyykkyyn ja penkkipunnerrukseen sopivat laitteet.

"Siellä on nyt viisi viikkoa käytössä Suomea kiertävä pop up -ulkokuntosali. Toivomme siitä käyttäjäpalautetta ja kehitystoiveita, ovatko tämän tyyppiset laitteet sopivia tai kaivattaisiinko vielä jotain muuta lisäksi", Heinonen kertoo.

Heinosen mukaan ulkokuntosalin on tarkoitus tulla pysyväksi osaksi yläkenttää sitten kun sitä aletaan rakentamaan, ja tulevan ulkokuntosalin laitteiden valikoimassa huomioidaan myös käyttäjiltä saatu palaute.

Kaikissa laitteissa on käyttöohjeet, mutta maanantaina 15. toukokuuta ulkokuntosalilla on paikalla liikuntaohjaajia, joilta saa neuvoa laitteiden käytössä. Liikuntaohjaajat ovat paikalla kello 15–18. Väliaikainen pop up-ulkokuntosali on käytössä kesäkuun 18. päivä saakka.

Kentän vieressä oleva pysäköintialue on tarkoitus säilyttää jatkossakin pysäköintikäytössä, mutta pysäköintialueellekin suunnitellaan parannuksia.

"Kevyen liikenteen väylä kulkee tällä hetkellä autotien ja parkkipaikan läpi. Tarkoitus olisi, että väylä tehtäisiin jatkossa tuvallisemmaksi ja se kulkisi parkkialueen ulkopuolella", Heinonen kertoo.