Tampereella mitattiin kevään lämpöennätys, 22,6 astetta – näin ihmiset nauttivat kesäsäästä, ensi viikolla sadetta ja jopa hallaa

Lauri-Tapio Korhonen tuli Rosendahlin rantaan pelaamaan rantalentopalloa ja grillaamaan. Korhonen pyörittää rantalentopalloseura Beach Squadia. ”Olemme pelanneet kolmetoista vuotta ja seura on ollut olemassa seitsemän vuotta. Suomen kesähän on pitkä ja hieno, olemme olleet tällä viikolla joka päivä täällä pelaamassa. Keskellä kesää ranta on aivan täynnä, mutta nyt täällä on vielä tilaa.” Korhonen kertoo, että rannalla oli lauantaina enemmän ihmisiä, kuin viikon muina päivinä.