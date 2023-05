Aamulehti

Itä-Tampereella Lahdentiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus Linnainmaan kohdalla. Tarkempi paikka on Alasjärven ja Atalan liittymien välissä. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuuspaikalle kello 18.24. Ensitietojen mukaan paikalle on hälytetty kuusi pelastuslaitoksen yksikköä.

Liikenne ruuhkautuu onnettomuuspaikalla Kangasalan suuntaan.

