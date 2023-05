Tamperelaiskoulun pihalle asennettiin turvatolppa – Tästä on kyse

Raholan ja Haapakujan koulutalojen pihoille Tampereella on asennettu turvatolpat, joiden hälytysnappia painamalla oppilaat voivat kutsua välituntivalvojan paikalle.

Turvatolppa Raholan koulutalon yläpihalla. Oppilas voi painaa hälytysnappia ja saada välituntivalvojan paikalle. Hälytysnappi on tolpan keltaisessa osassa ympyrän keskellä.

Tampereella Raholan koulutalon ja Haapakujan koulutalon pihoille on asennettu turvatolpat, joiden nappia painamalla oppilaat voivat kutsua välituntivalvojan paikalle. Turvatolpan tarkoitus on lisätä aikuisten nopeaa puuttumista esimerkiksi kiusaamiseen ja lisätä turvallisuutta välitunneilla.

Raholan koulun apulaisrehtori Anna-Riikka Kivikoski kertoo, että turvatolppa asennettiin Raholan koulutalon yläpihalle, jossa pääasiassa 3.–6. luokkien oppilaat viettävät välitunteja. Raholan koulutalolla oli perjantaina yhteinen tiedotustilaisuus kaikille oppilaille, ja maanantaista lähtien turvatolppaa aletaan käyttää.

”Se on liikennemerkkitolpan näköinen tolppa, jossa on hälytysnappi. Me sovimme, että ensimmäisinä päivinä sitä saa käyttää niin paljon kuin haluaa, niin oppilaat tottuvat siihen”, Kivikoski sanoo.

Välituntivalvoja apuun

Oppilaiden on määrä painaa tolpan nappia, jos he huomaavat koulun pihalla kiusaamis- tai vaaratilanteen tai onnettomuuden.

Raholan koulutalon turvatolppa. Hälytysnappi on tolpan keltaisessa osassa ympyrän keskellä.

Kun oppilas painaa nappia, tolpasta lähtee hälytys välituntivalvojan päätelaitteeseen. Välituntivalvoja menee tolpalle ja kuittaa päätelaitteeseen, onko hälytys ollut aiheeton, tilanne jo hoidettu tai tilanteen käsittely aloitettu. Kivikoski sanoo, että tilanne on hoidettu vaikkapa silloin, kun oppilaiden välinen riita on ratkaistu tai oppilaan polveen on laitettu laastari.

”Meillä on toimintaohjeet sekä oppilaille että opettajille, miten puuttua kiusaamis- ja vaaratilanteisiin.”

Kivikosken mukaan Raholan koulussa kiusaamistilanteita on ollut vähän, mutta apulaisrehtori on tyytyväinen siihen, että nyt oppilailla mahdollisuus herättää aikuisen huomio tarvittaessa helposti.

Haapakujan koulullekin

Hatanpään koulun rehtori Mari Palviainen kertoo, että turvatolppa otetaan käyttöön Haapakujan koulutalossa elokuussa, kun koulun lukukausi taas alkaa. Opettajille on ollut jo käyttökoulutusta, ja koulun oppilaskunta aikoo tehdä oppilaita verten opetusvideon.

”Koulutus- ja ohjeistusvaihe on nyt menossa, ja lanseeraus on elokuussa”, Palviainen sanoo.

Haapakujan koulutalossa opetetaan 1.–6. luokkien oppilaita.

Tampereen kaupungin perusopetuksesta vastaava opetusjohtaja Ulla Ojalammi sanoo, että mahdollisuutta kokeilla turvatolppia tarjottiin kaikille kouluille, ja Hatanpään ja Raholan koulut ilmoittivat itsensä pilottikouluiksi.

Tolpat on toimittanut älyliikennelaitteita valmistava Inno Trafik oy.