Virkaan oli ehdolla neljä henkilöä. Valinta syntyi jo ensimmäisellä äänestyskierroksella, sillä Silfverhuth sai yli puolet äänistä.

Olli-Pekka Silfverhuth on uusi Tuomiokirkkoseurakunnan johtava pappi ja hiippakunnan tuomiorovasti.

Aamulehti

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan johtavaksi papiksi (kirkkoherraksi) ja hiippakunnan tuomiorovastiksi on valittu Pirkkalan seurakunnan johtava pappi Olli-Pekka Silfverhuth, 52. Valinnan teki Tuomiokirkko­seurakunnan seurakunta­neuvosto kokouksessaan torstai-iltana. Seurakunta kertoi valinnasta tiedotteessa.

Valinta syntyi ensimmäisellä äänestyskierroksella, sillä Silfverhuth sai yli puolet äänistä. Silfverhuthin lisäksi virkaa haki kolme muuta henkilöä: Tuomiokirkkoseurakunnan johtava kappalainen Salla Häkkinen, Hyvinkään seurakunnan kasvatuksen vastuukappalainen Petteri Kerko ja Akaan seurakunnan vs. johtava pappi Leena Sorsa. Seurakuntaneuvoston äänestyksessä Silfverhuth sai 10 ääntä, Häkkinen kolme ääntä ja Sorsa kolme ääntä.

Kuka? Olli-Pekka Silfverhuth Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan uusi johtava pappi ja hiippakunnan tuomiorovasti. 52-vuotias teologian maisteri. Syntynyt Tampereella. Vihittiin papiksi vuonna 1998. Työskennellyt pappisvihkimyksen jälkeen uskonnonopettajana Espoossa, pappina Vantaankosken seurakunnassa, Kirkon ulkomaanavun säätiön palveluksessa, sekä Hampurin suomalaisen merimieskirkon johtajana vuosina 2004–09. Pirkkalan seurakunnan johtavan papin tehtävässä hän on ollut vuodesta 2009 lähtien. Silfverhuth on myös Hämeenkyrön rovastikunnan lääninrovasti.

Tuomiorovastin tehtävään lokakuussa

Tuomiokirkkoseurakunnan nykyinen johtava pappi, tuomiorovasti Olli Hallikainen jää eläkkeelle 1. lokakuuta. Seuraaja Olli-Pekka Silfverhuth ottaa uuden tehtävän vastaan kiitollisin mielin.

”Olo on samaan aikaan helpottunut, kiitollinen ja haikea. Kiitän saamastani luottamuksesta, ja lähden syksyllä innostuneesti tekemään työtä uudessa virassa yhdessä osaavan työyhteisön ja seurakuntalaisten kanssa. Haikeutta on myös ilmassa, koska Pirkkalassa on ollut todella hyvä olla”, sanoo Silfverhuth tiedotteessa.

Silfverhuthin mielestä Tampere on upea kaupunki, ja kaupunki onkin hänelle monella tavalla rakas. Silfverhuth kertoo haluavansa tehdä töitä sen eteen, että kristilliseen uskoon liittyvä toivo voisi tulla näkyväksi tamperelaisessa arjessa.

Tuomiorovastilla tärkeitä tehtäviä

Tuomiorovasti on Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien hengellinen johtaja ja hän pitää myös yhteyksiä Tampereen kaupunkiin, eri viranomaisiin ja järjestöihin. Hiippakunnan tuomiorovasti toimii myös tuomiokapitulin varapuheenjohtajana sekä tarvittaessa piispan sijaisena.

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuu yli 60 000 asukasta, joista seurakunnan jäseniä on yli 38 000. Seurakunnalla on viisi kirkkoa: Tuomiokirkko, Aleksanterin kirkko, Finlaysonin kirkko, Kalevan kirkko ja Vanha kirkko.