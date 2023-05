Mitkä ovat olleet parhaat opit elämässä, mitä äiti on opettanut? – Näin tunnetut tamperelaiset vastaavat

Äidin opit kantavat silloinkin, kun häntä ei enää ole. Tunnetuille tamperelaisille äiti on opettanut työntekoa, suvaitsevaisuutta ja keinoja rauhoittua.

Kysyimme eri-ikäisiltä tunnetuilta tamperelaisilta, mitkä ovat olleet heidän parhaat oppinsa omalta äidiltä.

Tubettaja Mandimai Sundberg

Somevaikuttaja ja Youtube-tähti Mandimai Sundberg arvostaa äitinsä armollista ja humoristista suhtautumista itseensä.

Mikä on paras oppi, jonka äiti opetti elämästä?

”Itseironia. Se että itseään ei tarvitse ottaa niin hirveän vakavasti. Kuten minäkin, äitinikin on vähän hömelö. Sain häneltä esikuvan, jonka avulla pystyy elämään huolettomammin. Minullekin aina sattuu ja tapahtuu, ja kun ei suhtaudu itseensä liian vakavasti, pystyy heittäytymään paljon helpommin. Ei pelkää itsensä nolaamista.”

Miten aiot muistaa äitiä?

”Äiti asuu Haapajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla, joten meillä on nyt välimatkaa sen verran, ettemme pysty tapaamaan. Mutta olen antanut äidille jo äitienpäivälahjan etukäteen, ja sunnuntain aikana varmaan viestitellään.”

Miten aiot viettää äitienpäivää?

”Niin, en tiedä, onko minulle kehitelty nyt jotain. Varmaan vietämme päivän rennosti kotioloissa. Käymme ehkä Kuparitalon Vohvelikahvilassa. Olen paikan vakioasiakkaita, ja kävin siellä viimeksi eilen. Poikamme Elwin täyttää sunnuntaina vuoden ja kolme kuukautta. Hän osaa jo sanoa ’äiti’ eli sen kaikkein tärkeimmän sanan.”

Tuleva pormestari Kalervo Kummola

Kalervo Kummola muistaa vieläkin äitinsä opettaman iltarukouksen.

Mikä on paras oppi, jonka äiti opetti elämästä?

”Ihan ensimmäisenä tulee mieleen iltarukous lapsena. Kun olin ihan pieni, asuimme äitini lapsuudenkodissa maatalossa Raisiossa ennen kuin muutimme omaan taloon. Iltarukous oli perinteinen: ’Levolle laske Luojani, armias ole suojani. Aamulla jos en nousisi, taivaaseen ota tykösi.’ Äiti loi rauhallisuutta ympäristöönsä ja tämä oli osa sitä. Itse sain enemmän isän luonteen, joka oli paljon äkkipikaisempi. Äiti opetti minut käymään metsässä poimimassa marjoja ja sieniä. Hän opetti työntekoa, mistä on ollut paljon hyötyä, koska ’nuorena on vitsa väännettävä’. Ensimmäinen työ oli sokerijuurikkaan harvennus, mistä ei kyllä ole hyviä muistoja.”

Miten huomioit äitienpäivän?

”Oma äiti on kuollut ja haudattu isän kanssa Australiaan, Brisbaneen. Lapsuudenperheeni muutti sinne vuonna 1959. Äitienpäivä on nyt poikkeuksellinen sen takia, että vaimoni ja vanhempi tyttäreni perheineen lähtivät meidän saareen Uudenkaupungin saaristoon kevättöihin, kun on niin kaunis päivä. Minä jäin yksin Tampereelle jääkiekkokisoihin. Sunnuntaina menen lounaalle nuoremman tyttäreni ja hänen miehensä kanssa.”

Näyttelijä Pia Piltz

Pia Piltz on oppinut äidiltään luottamusta tulevaisuuteen.

Mikä on paras oppi, jonka olet äidiltäsi saanut elämään?

”Kaikesta selvitään. Äiti on myös kannustanut minua kaikessa, mitä teen ja rohkaissut jatkamaan eteenpäin, vaikka vastoinkäymisiä tulisi.”

Miten aiot huomioida äitisi sunnuntaina?

”Meillä on ollut perinteenä, että teen äidille täytettyjä croisantteja ja mansikkakakun äitienpäivänä. Lisäksi aion viedä valkovuokkoja tai muita kukkia. Tänä äitienpäivänä lähden käymään lapsuudenkodissani Helsingissä, jossa vietämme päivää yhdessä.”

Kirjailija Seppo Jokinen

Seppo Jokisen äiti opetti poikansa pitämään pienempien puolta.

Mikä on paras oppi, jonka äiti opetti elämästä?

”Äiti opetti minut pitämään pienempien puolta. Hän toimi käsityönopettajana kehitysvammaisten työkodissa, ja nämä nuoret vierailivat usein meillä kotonakin. Jos joku naapurin pojista teki heistä pilkkaa tai matki heidän pakkoliikkeitään, menin heti väliin. Jouduin joskus jopa tappeluun heitä puolustaessani. Sitä äiti ei olisi kyllä suvainnut.”

Miten huomioit äitienpäivän?

”Kyllä minä edelleen keitän lasteni äidille aamukahvit ja muistan häntä jollain pienellä lahjalla. Sen jälkeen lähdemme Kalevankankaalle äitini haudalle, viemme kukat ja lausun siinä Lauri Viidan säkeet: ’Kiitos elämästä, Äiti. Pari riviä tein kirjaimia tänään. Siinä kaikki. Olen onnellinen.’”

Poliitikko Iiris Suomela

Iiris Suomelan äiti opetti tyttärensä ottamaan vastuuta tulevaisuudesta.

”Niin paljon olen äidiltä oppinut, että on vaikea yhtä asiaa nimetä. Sanoisin, että heikompien puolustaminen ja paremman tulevaisuuden rakentaminen niin omille kuin ihan kaikille maailman lapsille. Olen lapsesta asti kasvanut siihen, että kannetaan vastuuta yhteiskunnan tulevaisuudesta, ilmastosta ja ympäristöstä. Meillä on kotona puhuttu maailman tilasta niin kauan kuin muistan, ja arjen valinnoissa tämä on näkynyt hyvin vahvasti. Äidin opit ovat tulleet sekä keskusteluissa että ihan arkisten valintojen kautta: kävelyssä ja pyöräilyssä, kierrättämisessä ja energiankulutuksen vähentämisessä.”

Miten aiot viettää äitienpäivää sunnuntaina?

”Meillä on Tampereella yhteinen äitienpäivänvietto. Menemme mökille Teiskoon ja vietämme siellä neljän sukupolven voimin äitienpäivää. Syödään, saunotaan ja annetaan äitienpäiväkortit. Mukana on isolla ikähaitarilla minun isoäitini, äiti, minä ja 2-vuotias lapseni. Lapseni osaa jo puhua, juosta, hyppiä ja kiivetä. Hän on varsin puhelias ja kommentoi mielellään ympäristöään ja kertoo, mitä on päivän mittaan tapahtunut. On ilo päästä tähän vaiheeseen, kun tietää, mitä lapsi ajattelee. Se on tehnyt äitiydestä vieläkin antoisampaa.”