Tempon talo paljastui viimein pressujen alta Tampereella – tältä näyttää lähes valmis lopputulos

Viimeisiä viilauksia tehdään, mutta talo on viimein valmis ensi viikon alussa.

Aamulehti

Tempon taloa on remontoitu Tampereen Hämeenkadulla pian vuoden päivät. Nyt rakennusta peittänyt pressu on viimein poistunut, ja työ on saatu lähes valmiiksi.

Rakennuksen omistaja, D-Kulma oy:n kiinteistösijoittaja Pentti Välkki kertoo, että pientä korjausta vielä tehdään, mutta ensi viikon alussa remontti on viimein valmis. Talo oli tarkoitus saada valmiiksi ennen jääkiekon MM-kisoja.

Remontissa on kunnostettu funkkistalon julkisivu, huopakatto, ikkunat ja parvekkeet. Vanha pinta on rapattu vaalealla sävyllä. Lisäksi Hämeenkadun puoleiseen julkisivuun on palautettu ranskalaisia parvekkeita ja vanhan mallin mukaiset kaarevat ikkunat. Rappaus, maalaus ja peltityöt ovat pitkälti käsin tehtyjä. Remontti alkoi kesällä 2022.

Uutuutena talon julkisivussa on sapluunarappauksella kirjailtu Tempo 2022 DK. Kirjaimet viittaavat talon omistajaan, D-Kulma-yhtiöön.

Tempon talossa toimii muun muassa Fazerin kahvila ja siinä on toimistotiloja. Asuntoja on vajaat kymmenen.

Tältä Tempon talo näytti huhtikuussa 2019.

Julkisivuremontin ajaksi Tempon talo peitettiin pressulla. Kuva on otettu marraskuussa 2022, kun remontti oli jo aloitettu.

Tältä näyttää viimeistelyä vaille oleva lopputulos.